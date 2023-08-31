Як вибрати ідеальний капелюх: кілька корисних порад від стилістів

Капелюхи – це значно більше, ніж просто аксесуари. Вони можуть підкреслювати стиль, доповнювати образ і навіть захищати від сонячних променів. Однак, з такою великою кількістю стилів, форм і розмірів, вам може бути дуже важко знайти капелюх, який найкраще підходить. UAportal зібрав поради, які допоможуть вам розібратися в цій темі.

Визначте свою форму обличчя

Як і одяг, різні фасони капелюхів пасують різним формам обличчя.

Овальне обличчя

Майже будь-який фасон капелюха доповнить ваші збалансовані пропорції.

Кругле обличчя

Вибирайте головний убір з чіткими лініями, щоб трішки додати об'єму, наприклад, фетрові або широкополі капелюхи.

Квадратне обличчя

Пом'якшіть кути за допомогою круглих капелюхів, наприклад, беретів.

Обличчя у формі серця

Обирайте з невеликими полями або крислаті капелюхи, які зможуть збалансувати ваші риси.

Довгаста форма обличчя

Широкополі, крислаті або капелюхи, які сидять нижче на лобі, допоможуть візуально вкоротити ваше обличчя.

Враховуйте свій особистий стиль

Головний убір повинен віддзеркалювати вашу індивідуальність. Якщо ви прихильник класичного образу, то вам підійде фетровий капелюх або панама. Якщо схиляєтеся до бохо-шику, то придбайте собі крислатий капелюх від сонця або солом'яний з широкими крисами. Переконайтеся, що головний убір резонує з вашим стилем і дозволяє почуватися впевнено.

Підбирайте капелюх відповідно до нагоди

Різні події вимагають відмінних фасонів. Наприклад, крислатий капелюх чудово підійде для відпочинку на пляжі, а шикарний берет доповнить ваш образ під час міської прогулянки. Для офіційних заходів обирайте капелюхи-фасцинатори, які зроблять вас елегантнішими.

Враховуйте матеріал

Матеріал головного убору відіграє важливу роль як в його естетичному, так і в функціональному плані. Солом'яні капелюхи чудово підходять для літа та повсякденних прогулянок, а капелюшки з вовни та фетру ідеальні для прохолодної погоди та для створення вишуканішого образу.

Зважайте на пропорції

Ваш аксесуар повинен доповнювати пропорції тіла. Якщо ви мініатюрні, уникайте великих капелюхів, які можуть перевантажити образ. Відповідно, якщо ви високі, то великий головний убір може не личити вам.

Приміряйте перед покупкою

Різні бренди та стилі виглядатимуть по-різному, тому потрібно переконатися, що головний убір зручно сидить на голові й не відчувається занадто тісним або занадто вільним.

Будьте впевненими

Зрештою, найкращий капелюх – це той, в якому ви почуваєтеся впевнено й комфортно.

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