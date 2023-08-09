Як вибрати постільну білизну: яка тканина підходить найкраще

Багато хто вибирає постільна білизна за кольором та дизайном, проте потрібно звертати увагу також на матеріал, текстуру та інші параметри. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть зробити правильний вибір.

Враховуйте клімат

Різні текстильні матеріали мають відмінний рівень повітропроникності та ізоляційних властивостей. Наприклад, для теплого клімату краще вибирати легкі тканини, зокрема бавовну або льон. Ці матеріали допомагають регулювати температуру тіла під час спекотних ночей. Для холодної погоди – придбайте фланель або мікрофібру, вони забезпечують найкращу ізоляцію та тепло.

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Враховуйте текстуру

Текстура волокна грає важливу роль визначенні загального рівня зручності. Деякі люди віддають перевагу м'якому атласу або шовку. Водночас інші насолоджуються бавовняним перкалем. Вибирайте тканину, яка приємна на дотик і добре впливає на ваш сон.

Вибирайте довговічні матеріали

Важливо вибирати довговічні та прості у догляді тканини. Наприклад, бавовна і льон можуть витримувати часте прання, не втрачаючи при цьому якості. Крім того, вони стійкі до скочування та вицвітання.

Такі тканини, як шовк, вимагають більш делікатного догляду і можуть бути настільки довговічними у довгостроковій перспективі. Тому, купуючи матеріал, враховуйте свій спосіб життя та кількість часу, який хочете присвятити догляду за постільною білизною.

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