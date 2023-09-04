Як вирощувати зелень вдома на підвіконні: корисні поради

Сім важливих порад для успішного вирощування зелені в контейнерах

Вирощування зелені в горщиках – це фантастичний спосіб насолоджуватися свіжим та ароматним базиліком, чебрецем, петрушкою та іншими травами. Контейнерні зелені сади пропонують зручність, вимагають меншого догляду і можуть бути легко переміщені. UAportal підготував сім порад, які допоможуть у вирощуванні зелені у горщиках.

Виберіть правильну зелень

Варто обирати сорти зелені відповідно до вашої мети: чи це отримання красивого та ароматного квітника, або ж смачних та корисних трав.

Виберіть відповідні контейнери

При виборі контейнерів для трав слід враховувати кілька факторів. Враховуйте свій бюджет, місце розташування, температуру, наявний простір і конкретні трави, які хочете вирощувати. Хороший дренаж має вирішальне значення для трав у горщиках, щоб запобігти загниванню коренів. Існують різні варіанти контейнерів:

Теракотові горщики: вони забезпечують легкий стік води, але можуть швидше висихати.

Бетон і литий камінь: ідеально підходять для суворих погодних умов, але можуть бути важкими.

Металеві: стійкі до руйнування, але можуть поглинати тепло, тому краще використовувати пластикові горщики всередині.

Пластик і скловолокно: практичні, доступні та легкі варіанти, які потребують належного дренажу.

Дерево: забезпечує природний вигляд та ізоляцію, але вистилайте кашпо, щоб запобігти гниттю.

Забезпечте достатню кількість сонячного світла

Більшість трав процвітають на прямому сонці, а це означає, що їм потрібно щонайменше шість годин постійного, нефільтрованого сонячного світла щодня. Знайдіть місце, яке отримує достатньо природного світла протягом дня.

Регулярний полив

Контейнерні трави потребують регулярного поливу, оскільки їхнє коріння не може отримати доступ до ґрунтової вологи природним шляхом. Поливайте трави вранці, коли температура повітря прохолодніша. Розгляньте можливість використання крапельного шланга або системи поливу з таймерами для автоматизованого та дбайливого поливу.

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Уникайте надмірного удобрення

Контейнерні рослини потребують добрив, оскільки органічна речовина в ґрунті поступово розкладається. Оскільки контейнери мають обмежену масу ґрунту, вони потребують частішого підживлення. Використовуйте збалансоване універсальне рідке добриво на натуральній або органічній основі, розведіть його у лійці та полийте поверхню ґрунту, щоб підживити кореневу систему рослин.

Регулярно збирайте урожай

Для підтримки здорового і рясного врожаю трав дуже важливо регулярно збирати врожай. Збирайте листя і квіти вранці після того, як висохне роса, але до настання денної спеки. Зрізайте гілочки трохи вище скупчення листя, щоб заохотити безперервний ріст і забезпечити кращий аромат.

Захист взимку

Якщо рослини піддаються впливу суворих зимових умов, наприклад, на балконах або дахах, забезпечте їм надійний захист. Перемістіть контейнери в тепле місце і поливайте їх за потреби, доки ґрунт не замерзне.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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