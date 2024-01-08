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Як захиститися від можливих нападів на вулиці: Ефективні поради

Марина Грамович

Як запобігти нападам на вулиці

UAportal підготував поради, які допоможуть вирішити загальну проблему особистої безпеки під час прогулянок на вулиці. Використовуючи ці практичні поради та методи, можна підвищити залишатися більш захищеним у громадському місці.

Приділяти увагу своєму оточенню

Слід звертати увагу на людей навколо, особливо якщо вони здаються підозрілими або викликають відчуття дискомфорту. Варто уникати ізольованих і погано освітлених місць, особливо вночі. За можливості, потрібно триматися густонаселених вулиць і добре освітлених маршрутів.

Впевнена хода

Нападники з більшою ймовірністю оберуть своєю мішенню того, хто виглядає невпевненим або вразливим. Потрібно тримати голову піднятою, плечі відведеними назад.

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Довіряти своїм інстинктам

Якщо здається, що щось не так або небезпечно, варто довіритися своїй інтуїції і вжити негайних заходів. Це може включати перехід вулиці, вхід у громадське місце або звернення по допомогу до інших людей.

Прийоми самозахисту

Варто подумати про те, щоб записатися на курси самооборони, щоб навчитися основним прийомам, які допоможуть захистити себе в разі нападу.

Засоби особистої безпеки

Будь то свисток, перцевий балончик або персональна сигналізація, наявність захисного пристрою в межах досяжності може надати додаткової впевненості та відлякати потенційних нападників.

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