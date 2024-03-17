Які є гарні варіанти прощань українською, окрім 'бувайте' та 'до побачення'

Попрощатись в українській мові можна не лише фразами "бувай" чи "до побачення". Є чимало інших варіантів, які можуть додати різноманітності до вашого спілкування.

Видання Телеграф підготувало добірку таких фраз. Важливо пам’ятати, що кожен вислів найкраще підходить для певного контексту.

При виборі форми прощання, важливо враховувати контекст зустрічі та плани на майбутнє. Якщо ви знаєте, що зустрінетеся знову незабаром, можна використовувати фрази на кшталт"До завтра/до зустрічі/ до середи, вівторка тощо". У ситуації прощання або від’їзду, доречно буде побажати "Щасливої/безпечної/легкої дороги" або "Хай щастить".

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Часто люди бажають один одному приємного дня або вдалої подорожі чи відпочинку.

Для додання різноманітності у ваші слова для прощання, можна використовувати наступні фрази:

на все добре;

будьте здорові;

до побачення, до наступної встречи, побачимось, здибаємось (подходит к неформальному общению);

хай щастить;

усього найкращого.



Якщо хочете використати менш розповсюджені, але вишукані вислови, спробуйте такі:

ходіть здорові;

майтеся гаразд;

па-па.

Щоб побажати хорошого сну або приємних сновидінь, можна сказати:

добраніч, на добраніч;

солодких снів

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