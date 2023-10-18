Які прості засоби допоможуть змити фарбу для волосся зі шкіри

Хочете позбутися надокучливих плям від фарби для волосся на шкірі? UAportal підготував ефективні рекомендації та профілактичними порадами, які допоможуть вивести плями від фарби та запобігти їх появі.

Спробуйте харчову соду

Коли справа доходить до видалення фарби для волосся зі шкіри, є кілька простих засобів, які можуть допомогти. Наприклад, зробіть пасту, змішавши харчову соду з водою, і обережно потріть нею пофарбовані ділянки шкіри. Через кілька хвилин змийте її теплою водою.

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Скористайтесь засобом для миття посуду

Мило для посуду може ефективно розщеплювати барвник і змивати його. Нанесіть невелику кількість мила на м'яку тканину або губку і обережно потріть пофарбовані ділянки. Змийте теплою водою.

Використайте медичний спирт

Щоб швидко видалити фарбу для волосся зі шкіри, ви також можете спробувати використати медичний спирт. Змочіть ватний диск у спирті і акуратно протріть ним забруднену ділянку шкіри. Спирт допоможе розчинити фарбу, що полегшить її видалення.

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Нанесіть кокосову олію

Якщо ви шукаєте натуральний засіб для видалення фарби для волосся зі шкіри, спробуйте кокосову олію. Кокосова олія не тільки зволожує шкіру, але й може допомогти розщепити фарбу.

Нанесіть невелику кількість кокосової олії на ватний диск і обережно потріть ним забруднені ділянки шкіри. Через кілька хвилин змийте теплою водою.

Попіклуйтесь про шкіру завчасно

Перед фарбуванням волосся нанесіть тонкий шар вазеліну або бар'єрного крему навколо лінії росту волосся і вух. Це створить захисний бар'єр між шкірою та фарбою для волосся.

Ви також можете використовувати серветку для видалення фарби або попередній засіб для виведення плям на шкірі перед фарбуванням волосся, щоб запобігти їх появі.

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