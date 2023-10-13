Які існують вірування про одруження у різних країнах

Дізнайтесь, у які марновірства про весілля вірять люди по всьому світу

Кожна наречена бажає, щоб її весілля минуло бездоганно, проте є деякі вірування, на які варто зважати перед святкуванням. UAportal розповів, як до весілля ставляться різні народи у своїх віруваннях.

Дощ у день весілля

У деяких культурах дощ у день весілля вважається символом плодючості. Приготуйтесь, якщо побачили на власному весіллі зливу, адже мабуть скоро доведеться їсти за двох.

Ножі як подарунок молодятам

Згідно з давнім фольклором, дарувати ніж на весілля вважається неминучим розривом стосунків і загалом поганою прикметою. Проте щоб обійти це марновірство, як кажуть ірландські прикмети, достатньо просто викупити у дарувальника цей ніж, простягнути йому пару монет.

Павук на весільній сукні

Виявити павука, що заховався в складках вашої вишуканої весільної сукні, спочатку може здатися нічним кошмаром. Однак, згідно з англійським фольклором, павук на весільній сукні це хороший знак, який свідчить про наближення щастя та багатства у шлюбі.

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Бити у дзвони

В ірландських весільних традиціях прийнято бити у дзвони, щоб відлякати злих духів і забезпечити щасливе сімейне життя. Деякі ірландські наречені навіть несуть маленькі дзвіночки у своїх букетах як нагадування про священні шлюбні повір'я. Дзвіночки також слугують популярним подарунком для молодят.

Биття скла

В Італії прийнято, щоб молодята розбивали вазу або келих під час весільної церемонії. Вважається, що сила, з якою розбивається скло, символізує кількість щасливих років, які пара проведе разом у шлюбі.

Плакати у день весілля

Всупереч поширеній думці, плакати на весіллі для нареченої це гарант на щасливий шлюб. Коли наречена плаче на весіллі, це означає, що вона не буде відчувати смутку протягом усього свого подружнього життя. Тож, не соромтеся пролити кілька сліз радості. Тільки не забувайте користуватися водостійкою тушшю, щоб макіяж залишився неушкодженим.

Нагадаємо, ми розповіли про кілька практичних порад, які допоможуть парам зберегти пристрасть у шлюбі.

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