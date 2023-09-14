Які квіти краще висаджувати поруч з трояндами: урізноманітніть свій сад

Колись садівники вважали, що троянди не можуть процвітати поряд з іншими рослинами. Насправді, висаджуючи квіти-супутники, ви ще краще можете розкрити найкращі якості троянд. UaPortal зібрав кілька порад щодо того, які квіти можна висаджувати поруч з трояндами, а яких краще уникати.

Правильні компаньйони для троянд

Поруч з трояндами ви можете посадити декоративні рослини, зокрема, клематіси, дельфініуми, маргаритки, садові герані, лілійники та хости. Хвойні рослини, такі як ялівець, карликова сосна, карликова ялиця й туя, також можуть стати чудовими співмешканцями. До того ж зверніть увагу на рослини-захисники, наприклад, на чебрець, деревій, декоративну цибулю, пижмо й чорнобривці.

Квіти, які не варто висаджувати поруч з трояндами

Попри те, що існує безліч варіантів відповідних супутників, є кілька квітів, які краще тримати якомога далі від троянд. Наприклад, йдеться про гладіолуси, мускарі та жоржини. Окрім цього, бажано уникати видів з розлогими кореневищами, оскільки вони потенційно можуть порушити гармонію трояндового саду.

Вподобання троянд

Висаджуючи інші рослини поруч з трояндами, ви повинні пам'ятати про два важливих правила. По-перше, троянди не люблять тісноти. Дайте кожному кущику достатньо місця, щоб він процвітав у змішаній посадці.

По-друге, уникайте висаджування троянд в місцях з густою тінню. Хоча вони можуть переносити часткове затінення, але це не є ідеальним місцем для їхнього росту й розвитку.

Раніше, UaPortal поділився, як виростити пишні айстри у себе на ділянці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!