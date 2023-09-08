Які вазони можна дарувати: пʼять кімнатних рослин, які символізують удачу і вдячність

Які вазони краще дарувати: пʼять кімнатних рослин, які символізують удачу і вдячність

Шукаєте подарунок зі змістом? Подумайте про те, щоб подарувати кімнатну рослину, яка несе в собі особливе символічне послання. Ці рослини не тільки є продуманими подарунками, але й легкими у догляді, що робить їх ідеальним вибором. Якщо хочете принести удачу, висловити вдячність чи сприяти миру, ось п'ять популярних кімнатних рослин з унікальною символікою.

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Пілея: cимволізує процвітання

Також відома як монетна рослина або китайське грошове дерево, вона уособлює прагнення до фінансової стабільності та багатства. Її тонкі стебла та округлі листки нагадують зелені монети, а народні повір'я стверджують, що поклавши гроші в ґрунт поряд з рослиною, можна привернути до себе достаток.

Цю чарівну рослину легко розмножувати, вона залишається компактною, не перевищуючи 30 см заввишки, і процвітає при яскравому непрямому освітленні. Не забувайте давати ґрунту просохнути між поливами. Пілея також безпечна для домашніх тварин.

Спатифілум: означає любов і мир

Спатіфілум часто дарують на похоронах, оскільки вони асоціюються зі співчуттям. Однак в останні роки ці рослини також стали символами мирного простору. Вони невибагливі у догляді і віддають перевагу злегка сухому ґрунту між поливами. З великими білими квітками та глянцевим темно-зеленим листям, ця рослина може виростати до метра заввишки. Вони добре почуваються при яскравому непрямому освітленні.

Алое вера: уособлює зцілення та захист

Рослини алое вера зазвичай асоціюються із зціленням та захистом. Протягом тисячоліть їхній прозорий гель використовували для заспокоєння сонячних опіків та різних шкірних захворювань. Виростити власну рослину алое дуже просто, якщо забезпечити їй яскраве сонячне вікно для процвітання. Більшість сортів алое не перевищують метра заввишки, і потребують поливу лише тоді, коли верхній сантиметр ґрунту стає сухим.

Маранта: символізує вдячність

Маранта, також відома як молитовна рослина, отримала свою назву через те, що її листя щоночі складається, нагадуючи молитовні руки. Цей рух означає рефлексивну дію щоденної вдячності.

Залежно від сорту, маранти можуть переносити слабке, середнє або яскраве непряме світло. Поливайте їх, коли ґрунт починає відчувати себе сухим на дотик. Деякі види можуть виростати до 30 см заввишки і мати рожеві, червоні та сріблясті прожилки на зеленому листі.

Оксаліс: приносить удачу

Вважається, що оксаліс, який зазвичай називають кислицею через високий вміст аскорбінової кислоти, приносить удачу. Ці рослини мають серцеподібне або трикутне листя у відтінках зеленого або темно-фіолетового кольору, а також крихітні білі або рожеві квітки. Вони зазвичай не перевищують 30 см заввишки і процвітають при яскравому непрямому освітленні. Поливайте їх, коли верхній сантиметр ґрунту висохне.

Нагадаємо, ми розповідали, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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