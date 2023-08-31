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Суспільство

Яку тканину найкраще носити влітку: Топ-5 найкращих та найгірших варіантів

Марина Грамович

Найкращі тканини для літньої пори

Улітку дуже важливо носити одяг, що зроблений з легких та комфортних матеріалів, які сприятимуть виведенню вологи й при цьому пропускатимуть повітря. UAportal розповів про найкращі й найгірші тканини для літнього періоду, які допоможуть вам підібрати гарні речі для свого гардероба.

Найкращі тканини для літа

  • Бавовна

Це натуральне волокно, яке дозволяє повітрю циркулювати, зберігаючи при цьому прохолоду й сприяючи поглинанню вологи. Обирайте легкий матеріал світлих кольорів, щоб мінімізувати плями від поту. Однак пам’ятайте, що бавовна легко мнеться, тому, можливо, поміркуйте придбати виріб, який у складі якого є невелика кількість поліестеру.

  • Льон

Це ідеальний літній варіант, попри те, що він теж мнеться. Якщо вас це турбує, зверніть увагу на суміші льону, які мають більш розгладжений вигляд.

  • Шовк

Він швидко пристосовуватися до температури тіла та є популярним вибором для спекотного клімату. Однак ця тканина не вбирає вологу так добре, як бавовна або льон.

  • Шамбре

Ця тканина схожа на денім, але з тоншим плетінням. Вона забезпечує кращу вентиляцію та добре поглинає вологу, що робить її оптимальним варіантом для літнього періоду.

  • Джерсі

Трикотажні вовняні тканини, які раніше призначалися для холодної пори року, тепер з'явилися і в літньому гардеробі. Джерсі відомий своєю гнучкістю та комфортом, тому є високоякісним варіантом трикотажу, який не викликає надмірного потовиділення.

Найгірші тканини для літа

  • Поліестер

Хоча поліестер міцний і стійкий до плям, він є справжнім жахіттям у літню спеку, адже він не вбирає вологи.

  • Ацетат

Це синтетична тканина, яка відштовхує воду, а не поглинає її.

  • Денім

Попри те, що речі, зроблені з цієї тканини є модними, уникайте її влітку, адже це важка й недихаюча тканина, яка лише загострить проблему потовиділення.

  • Шкіра

Цей матеріал є дуже щільним, тому перешкоджає шкірі нормально дихати. Якщо ви все-таки вирішите носити цю тканину, то обирайте екологічно чисту або вінтажну.

  • Нейлон

Хоча нейлон захищає від дощу та вітру, але він погано пропускає повітря, викликає натирання й зберігає неприємні запахи.

  • Акрил

Це синтетичний матеріал, який утримує воду й не пропускає повітря, що робить його однією з найгірших тканин для літа.

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