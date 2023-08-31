Яку тканину найкраще носити влітку: Топ-5 найкращих та найгірших варіантів

Улітку дуже важливо носити одяг, що зроблений з легких та комфортних матеріалів, які сприятимуть виведенню вологи й при цьому пропускатимуть повітря. UAportal розповів про найкращі й найгірші тканини для літнього періоду, які допоможуть вам підібрати гарні речі для свого гардероба.

Найкращі тканини для літа

Бавовна

Це натуральне волокно, яке дозволяє повітрю циркулювати, зберігаючи при цьому прохолоду й сприяючи поглинанню вологи. Обирайте легкий матеріал світлих кольорів, щоб мінімізувати плями від поту. Однак пам’ятайте, що бавовна легко мнеться, тому, можливо, поміркуйте придбати виріб, який у складі якого є невелика кількість поліестеру.

Льон

Це ідеальний літній варіант, попри те, що він теж мнеться. Якщо вас це турбує, зверніть увагу на суміші льону, які мають більш розгладжений вигляд.

Шовк

Він швидко пристосовуватися до температури тіла та є популярним вибором для спекотного клімату. Однак ця тканина не вбирає вологу так добре, як бавовна або льон.

Шамбре

Ця тканина схожа на денім, але з тоншим плетінням. Вона забезпечує кращу вентиляцію та добре поглинає вологу, що робить її оптимальним варіантом для літнього періоду.

Джерсі

Трикотажні вовняні тканини, які раніше призначалися для холодної пори року, тепер з'явилися і в літньому гардеробі. Джерсі відомий своєю гнучкістю та комфортом, тому є високоякісним варіантом трикотажу, який не викликає надмірного потовиділення.

Найгірші тканини для літа

Поліестер

Хоча поліестер міцний і стійкий до плям, він є справжнім жахіттям у літню спеку, адже він не вбирає вологи.

Ацетат

Це синтетична тканина, яка відштовхує воду, а не поглинає її.

Денім

Попри те, що речі, зроблені з цієї тканини є модними, уникайте її влітку, адже це важка й недихаюча тканина, яка лише загострить проблему потовиділення.

Шкіра

Цей матеріал є дуже щільним, тому перешкоджає шкірі нормально дихати. Якщо ви все-таки вирішите носити цю тканину, то обирайте екологічно чисту або вінтажну.

Нейлон

Хоча нейлон захищає від дощу та вітру, але він погано пропускає повітря, викликає натирання й зберігає неприємні запахи.

Акрил

Це синтетичний матеріал, який утримує воду й не пропускає повітря, що робить його однією з найгірших тканин для літа.

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