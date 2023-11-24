Кератинового вирівнювання: як процедура впливає на стан волосся

Переваги та недоліки кератину для волосся

Кератинові процедури для волосся набули популярності завдяки своєму трансформаційному впливу на кучеряве волосся та пошкоджені пасма. UAportal розповідає про плюси і мінуси кератинового вирівнювання волосся.

Переваги кератинового вирівнювання:

Кератинові процедури допомагають розгладити кучеряве волосся і прибрати пухнастість, а також полегшити укладання та догляд.

Кератинові процедури можуть покращити загальну міцність та еластичність волосся, зменшити ламкість та сприяти здоровому росту волосся.

Кератинові процедури забезпечують результати, які тривають кілька місяців, що робить їх популярним вибором для людей, які шукають довготривале рішення для кучерявого або пошкодженого волосся.

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Недоліки кератинового вирівнювання:

Процедури з використанням кератину можуть бути досить дорогими. Крім того, вартість підтримуючих процедур з часом може зростати, що робить процедуру менш доступною.

Можна відчувати побічні ефекти після проходження кератинового вирівнювання, такі як подразнення шкіри голови, ламкість волосся або алергічні реакції.

Кератинове вирівнювання зазвичай передбачає використання формальдегіду або хімічних похідних, які можуть становити потенційний ризик для здоров'я.

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