Кератиновое выравнивание: как процедура влияет на состояние волос
Кератиновые процедуры для волос приобрели популярность благодаря своему трансформационному воздействию на вьющиеся волосы и поврежденные пряди. UAportal рассказывает о плюсах и минусах кератинового выравнивания волос.
Преимущества кератинового выравнивания:
- Кератиновые процедуры помогают разгладить вьющиеся волосы и убрать пушистость, а также облегчить укладку и уход.
- Кератиновые процедуры могут улучшить общую крепкость и эластичность волос, уменьшить ломкость и способствовать здоровому росту волос.
- Кератиновые процедуры обеспечивают результаты, которые продолжаются несколько месяцев, что делает их популярным выбором для людей, ищущих долговременное решение для вьющихся или поврежденных волос.
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Недостатки кератинового выравнивания:
- Процедуры с использованием кератина могут быть достаточно дорогими. Кроме того, стоимость поддерживающих процедур со временем может расти, что делает процедуру менее доступной.
- Можно испытывать побочные эффекты после прохождения кератинового выравнивания, такие как раздражение кожи головы, ломкость волос или аллергические реакции.
- Кератиновое выравнивание обычно предполагает использование формальдегида или химических производных, которые могут представлять потенциальный риск для здоровья.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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