Кератиновое выравнивание: как процедура влияет на состояние волос

Кератиновые процедуры для волос приобрели популярность благодаря своему трансформационному воздействию на вьющиеся волосы и поврежденные пряди. UAportal рассказывает о плюсах и минусах кератинового выравнивания волос.

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Преимущества кератинового выравнивания:

Кератиновые процедуры помогают разгладить вьющиеся волосы и убрать пушистость, а также облегчить укладку и уход.

Кератиновые процедуры могут улучшить общую крепкость и эластичность волос, уменьшить ломкость и способствовать здоровому росту волос.

Кератиновые процедуры обеспечивают результаты, которые продолжаются несколько месяцев, что делает их популярным выбором для людей, ищущих долговременное решение для вьющихся или поврежденных волос.

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Недостатки кератинового выравнивания:

Процедуры с использованием кератина могут быть достаточно дорогими. Кроме того, стоимость поддерживающих процедур со временем может расти, что делает процедуру менее доступной.

Можно испытывать побочные эффекты после прохождения кератинового выравнивания, такие как раздражение кожи головы, ломкость волос или аллергические реакции.

Кератиновое выравнивание обычно предполагает использование формальдегида или химических производных, которые могут представлять потенциальный риск для здоровья.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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