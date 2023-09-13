Кава без кофеїну: переваги та недоліки в порівнянні з традиційною кавою

Кава без кофеїну має як переваги, так і недоліки порівняно зі звичайною кавою. UAportal підготував всебічний огляд плюсів і мінусів цього продукту, аби допомогти прийняти виважене рішення стосовно його додавання у свій раціон.

Плюси кави без кофеїну:

Зменшення споживання кофеїну

Кава без кофеїну дозволяє насолоджуватися смаком і ароматом кави без збудливого ефекту кофеїну. Це корисно для людей, які мають чутливість до кофеїну або хочуть обмежити його споживання.

Покращення якості сну

Споживання кави без кофеїну ввечері може сприяти покращенню якості сну. Оскільки кофеїн може порушувати режим сну, вживання кави без кофеїну допоможе уникнути безсоння або порушень сну.

Знижений ризик мати проблеми зі здоров'ям

Дослідження припускають, що регулярне вживання кави без кофеїну може знизити ризик розвитку діабету другого типу, захворювань печінки та деяких видів раку.

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Мінуси кави без кофеїну:

Наявність хімічних залишків

Процес видалення кофеїну передбачає використання хімічних речовин, таких як метиленхлорид або етилацетат, які можуть залишатися в складі кави без кофеїну.

Зміна смаку та аромату

Кава без кофеїну часто проходить процес, який може змінити її смак та аромат. Деякі любителі кави стверджують, що видалення кофеїну впливає на загальний смак кави, через що він може погіршитись.

Обмежена доступність та різноманітність

Кава без кофеїну може бути не такою доступною або не такою різноманітною, як звичайна кава, що може ускладнити вибір для тих, має специфічні смакові вподобання.

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