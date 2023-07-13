Куди точно беруть без досвіду роботи: 3 найпопулярніші професії

Сьогодні, хоч існує чимало професій, усе одно важко знайти місце під сонцем. Чимало людей шукає вакансії з посадами початкового рівня без попереднього досвіду. Якщо ви хочете почати новий кар'єрний шлях без розлогого резюме, UAportal підготував список з трьох найпопулярніших професій.

Представник у роботі з клієнтами

Робота у сфері обслуговування часто відкриває можливості для кар’єрного зростання для людей без попереднього досвіду. Багато компаній пропонують комплексні навчальні програми, щоб надати своїм майбутнім працівникам необхідні навички. Як представник відділу обслуговування, ви будете взаємодіяти з клієнтами, відповідати на їхні запити та проблеми, а також надавати допомогу, щоб дбати про їхнє задоволення.

Адміністративний асистент

Адміністративні посади можуть стати чудовою відправною точкою для людей з обмеженим досвідом. Така робота зазвичай передбачає управління організаторськими завданнями. Зокрема, складання графіків, координація зустрічей і надання підтримки старшим співробітникам. У цій професії цінуються сильні лідерські та комунікативні навички.

Продавець-консультант

Роздрібна торгівля часто є непоганим варіантом для тих, хто лише розпочинає свою кар'єру. Як продавець-консультант ви допомагатимете клієнтам, просуватимете товари чи послуги, укладатимете угоди та сприятимете досягненню поставлених цілей. Розвиток сильних навичок міжособистісного спілкування та знання власної продукції можуть допомогти вам досягти успіху в цій сфері.

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