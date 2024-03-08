Лимонне диво за 20 хвилин: як приготувати печиво, що тане у роті

Легкий рецепт лимонного печива стане в пригоді, як для затишного чаювання, так і для прийому гостей. Ви будете приємно здивовані м’якістю та ароматом цієї випічки.

UAportal розповідає, як приготувати печиво, яке вразить вас своїм насиченим лимонним відтінком та ніжною, кремовою текстурою, яку забезпечує додавання сметани. Свіжо натерта лимонна цедра дарує цьому печиву яскравий цитрусовий акцент.

Крім того, ви можете підготувати тісто заздалегідь, сформувати з нього кульки та заморозити їх на деку. Зберігайте їх у пакетах чи контейнері до трьох місяців. Випікайте кульки замороженими, додаючи лише хвилину до зазначеного часу приготування. Зберігайте готове печиво в герметичному контейнері при кімнатній температурі до трьох днів.

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Рецепт лимонного печива на сметані

Необхідні інгредієнти:

8 ст. л. розм’якшеного вершкового масла

1 велике яйце кімнатної температури

½ склянки сметани кімнатної температури

1,2 склянки борошна

½ ч. л. розпушувача

¼ ч. л. соди

1 середній лимон

¾ склянки цукру

½ ч. л. солі

½ ч. л. екстракту лимона або ванілі

2 ст. л. цукрової пудри

Кроки приготування:

В одній ємності з’єднайте борошно, ложку розпушувача та трохи соди. Нагрійте духовку до 175°C і застеліть деко листом пергаменту. Дрібно натріть цедру лимона, щоб отримати близько 1 столової ложки, а потім вичавіть з нього сік до 2 столових ложок. Цедру та ¾ склянки цукру додайте до м’якого масла. Використовуючи міксер, збийте до пухкої консистенції, це займе приблизно 2 хвилини. Введіть в суміш яйце, сметану, лимонний сік, дрібку солі та кілька крапель лимонної чи ванільної есенції. Збивайте все на середній швидкості до однорідності, близько 30 секунд. Потім додайте борошняну суміш і збивайте на малій швидкості ще хвилину. Столовою ложкою викладайте тісто на лист, залишаючи проміжки між порціями. Випікайте близько 10 хвилин. Дозвольте печиву охолонути на листі протягом кількох хвилин. Повторіть з тістом, що залишилося.

Перед подачею на стіл, посипте печиво цукровою пудрою.

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