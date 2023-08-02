Найкраща добірка гостросюжетних фільмів про зомбі: приготуйтеся до моторошних історій

UAportal підготував топ-5 фільмів про зомбі, зняті 2018-2021 роках. Ці кіношедеври подарують глядачам моторошні відчуття, а також напружені сюжети, що спонукають до роздумів.

"Потяг до Пусана"

Рейтинг IMDB 7.6/10

Жанр: Зомбі, бойовик, жахи

Країна: Південна Корея

Тривалість 118 хв

Рік: 2016

Виробництво: Next Entertainment World

Під час спалаху зомбі в Південній Кореї група вцілілих, серед яких батько-трудоголік і його маленька донька, змушені боротися за своє життя та йти на несамовиті жертви, щоб дістатися до єдиного шансу на порятунок – Пусана. Поки потяг мчить через міста, захоплені інфікованими, напруга зростає, альянси випробовуються на міцність, а справжня природа людства викривається в цьому нещадному зомбі-трилері.

"Зомбіленд: Подвійний постріл"

Рейтинг IMDB 6.7/10

Жанр: Зомбі, бойовик, комедія

Країна: США

Тривалість: 99 хв

Рік: 2019

Виробництво: Columbia Pictures

Ми познайомимося з Колумбусом, Таллахассі, Вічітою та Літл-Роком, яким доводиться боротися з новими видами зомбі та долати труднощі своєї імпровізованої сім'ї. Коли Літл Рок тікає з музикантом-пацифістом, банда вирушає у веселу подорож, сповнену кривавих зустрічей, несподіваних возз'єднань і боротьби за виживання в постапокаліптичній Америці.

"Один зріз мертвих"

Рейтинг IMDB 7.7/10

Жанр: Зомбі, комедія, жахи

Країна: Японія

Тривалість: 96 хв

Рік: 2017

Виробництво: Enbu Seminar

Фільм розповідає про групу, яка знімає кіно про зомбі на покинутому складі. Однак, коли починають з'являтися справжні монстри, настає хаос, що призводить до несподіваних поворотів.

"Дівчина з усіма подарунками"

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Зомбі, драма, жахи

Країна: Великобританія

Тривалість 111 хв

Рік: 2016

Виробництво: BFI Film Fund

Сюжет розгортається у світі, в якому грибкова інфекція перетворює людей на істот, що жадають плоті. Молода дівчина, на ім'я Мелані, що є гібридом другого покоління, може стати порятунком для людства. Коли вона вирушає в подорож разом з групою вцілілих, серед яких є її вчитель і солдат, унікальні здібності головної героїні безпосередньо впливають на пошуки ліків.

"Потяг до Пусана представляє: Півострів"

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Зомбі, бойовик, жахи

Країна: Південна Корея

Тривалість: 116 хв

Рік: 2020

Виробництво: Next Entertainment World

Колишнього солдата відправляють у небезпечну місію, щоб вивезти цінний предмет із карантинної зони. Разом із групою вцілілих, він зіштовхується не лише з ордами мерців, а й – з безжальними людськими угрупованнями.

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