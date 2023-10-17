Кращого засобу не знайдете: як вивести бліх із дому та квартири

Якщо у квартирі або домі з'явилися блохи, дуже важливо вжити негайних заходів, щоб позбутися цих набридливих шкідників. UAportal підготував ефективні методи виведення бліх з оселі та профілактичні заходи, які допоможуть уникнути зараження в майбутньому.

Регулярно пилососьте

Ретельно і часто пилососьте оселю, приділяючи особливу увагу місцям, де можуть ховатися блохи – килимам, пледам, оббивці меблів та підстилкам для домашніх тварин. Це допоможе позбутися дорослих бліх, личинок та яєць з вашого будинку.

Використовуйте харчову соду

Насипте харчову соду на килими та покриття, приділяючи особливу увагу місцям, де є блохи. Залиште на кілька годин або на ніч, а потім пропилососьте. Харчова сода діє як природний відлякувач бліх і усуває запахи, пов'язані з ними.

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Зробіть спрей від бліх своїми руками

Змішайте в пульверизаторі рівні порції води і білого оцту, а потім додайте кілька крапель господарського мила. Добре струсіть пляшку і розпиліть розчин на меблі, підстилки для домашніх тварин та інші місця, де можуть ховатися блохи. Оцет допомагає відлякувати бліх, а мило – знищувати їх.

Використовуйте сіль

Посипте килими кухонною або морською сіллю, приділяючи особливу увагу місцям, де найбільше бліх. Залиште на день-два, а потім пропилососьте. Сіль діє як зневоднювач, що допомагає висушити і вбити бліх.

Регулярно доглядайте за домашніми улюбленцями

Важливо регулярно купати і доглядати за домашніми улюбленцями, щоб знищувати бліх, їхні яйця і блошиний бруд. Крім того, використовуйте гребінець від бліх, щоб ретельно вичісувати шерсть тварин. За потреби проконсультуйтеся з ветеринаром щодо безпечних та ефективних засобів від бліх для ваших улюбленців.

Нагадаємо, кухня часто страждає від атак плодових мушок, мошок і мух. Однак є спосіб приманити непроханих гостей у саморобні пастки, не використовуючи магазинних хімічних спреїв-репелентів.

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