Найкращі документальні фільми 2008-15 років: буде дуже цікаво

UAportal підготував список найкращих документальних фільмів, випущених у період з 2008 по 2015 рік. Рейтинги засновані на IMDB і всі вони отримали оцінки в діапазоні 8-9 балів.

Знедолені (2012)

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: Документальний Країна: Франція Тривалість: 100 хвилин Рік: 2012 Продюсер: Ладж Лі

Les Misérables – французький фільм режисера Ладжа Лі, який розповідає про молодого чоловіка, який живе в Парижі, який мріє стати поліцейським, незважаючи на те, що живе у бідному районі, контрольованому бандами. Фільм був номінований на премію "Оскар" за найкращий міжнародний художній фільм на 92-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2020 році та отримав три премії "Сезар" у 2020 році, у тому числі за найкращу режисуру для Ладжа Лі.

Документальний фільм є інтимним поглядом на життя на околиці Парижа, побачене очима Стефана та його друзів. У фільмі показана їхня боротьба за виживання в умовах бідності та бандитизму, а також системний расизм у поліції Франції та зневага уряду до неблагополучних районів, таких як "Les Misérables".

Вихід через сувенірну лавку

IMDB Рейтинг: 8.3 Жанр: Документальний Країна: Великобританія, США Тривалість: 87 хвилин Рік: 2010 Продюсер: Бенксі.

Вихід через сувенірну лавку – британсько-американський документальний фільм 2010 року, знятий Бенксі, який розповідає історію про вуличне мистецтво та культуру графіті через незвичайну розповідь. Режисер-аматор, який намагається зняти фільм про Бенксі, виявляється втягнутим у цей світ, що призводить до драматичних результатів!

Документальний фільм розповідає про шлях Тьєррі Гетта від фотографа-аматора, одержимого ідеєю зафіксувати на камеру кожен можливий момент, до однієї з найвідоміших фігур стріт-арту – Містера Мозгомийки – і, зрештою, про те, що він може бути просто ще однією пішки в грі Бенксі з маніпулювання мистецтвом. Завдяки інтерв'ю з найбільшими представниками сучасного мистецтва, такими як Шепард Фейрі та Invader, фільм пропонує як інформативний погляд на сучасну культуру стріт-арту, так і цікаве дослідження мистецьких амбіцій, що пішли не за планом.

Акт вбивства (2012)

IMDB Рейтинг: 8.2 Жанр: Документальний Країна: Данія, Велика Британія, Норвегія, Фінляндія Тривалість: 115 хвилин Рік: 2012 Продюсер: Джошуа Оппенгеймер.

Акт убивства – документальний фільм 2012 року режисера Джошуа Оппенгеймера, присвячений геноциду в Індонезії у 1965-66 роках. Фільм розповідає про Анвара Конго та його групу колишніх командирів "ескадронів смерті", які інсценують свої вбивства у стилі різних голлівудських жанрів, таких як гангстерські фільми та вестерни.

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Фільм є дослідженням не тільки історії Індонезії, а й людської здатності до насильства та того, як воно може бути увічнено за допомогою розповіді. Завдяки унікальному підходу до документального кіно – змішання вигадки та реальності – "Акт вбивства" пропонує нетрадиційну розповідь про цей похмурий момент історії і зрештою є попередженням про наслідки безконтрольної влади та безкарності.

Людина на дроті (2008)

IMDB рейтинг: 8.0 Жанр: Документальний Країна: Велика Британія, Франція Тривалість: 94 хвилини Рік: 2008 Продюсер: Саймон Чінн.

Людина на дроті – британсько-французький документальний фільм 2008 року режисера Джеймса Марша про сміливу прогулянку Філіпа Петі канатом між вежами-близнюками Світового торгового центру в Нью-Йорку в 1974 році. Фільм розповідає про підготовку Петі до його амбітного подвигу, а також про складний процес отримання дозволу, а також важкий процес отримання дозволу на його вчинення.

У фільмі також розглядається реакція громадськості на його трюк, який був сприйнятий як акт непокори та торжество людських досягнень перед величезними труднощами. Фільм "Людина на дроті" служить як захоплюючим переказом досягнення Петі, так і роздумом про ризик та творчість.

Квадрат (2013)

IMDB рейтинг: 8.2 Жанр: Документальний Країна: Данія, Швеція Тривалість: 143 хвилини Рік: 2013 Продюсер: Jehane Noujaim.

Документальний фільм 2013 року розповідає про єгипетську революцію з 2011 по 2013 роки очима активістів, які працюють на площі Тахрір у Каїрі. У фільмі показано, як громадяни можуть об'єднатися для колективних дій проти придушення, але також показано, як швидко такі рухи можуть бути кооптовані тими, хто прагне влади у своїх власних цілях. Це своєчасне нагадування про те, що хоча за свободу треба боротися, справжня демократія не може бути досягнута без ретельного розгляду та пильності з усіх боків.

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