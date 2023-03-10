Найкращі історичні фільми 2000-х років: відчуйте долю персонажів

UAportal підготував список із чотирьох неймовірних історичних фільмів, випущених у період з 2000 по 2010 рік. Кожен фільм має високий рейтинг на IMDB і є захоплюючим, проникливим поглядом на події минулого.

Гладіатор

Рейтинг IMDB 9,5

Жанр: Історичний роман, Пригоди, Драма

Країна: США Тривалість: 155 хв Рік: 2000

Продюсер: Дуглас Вік

"Гладіатор" – епічна драма з Расселом Кроу у головній ролі Максимуса Децима Мерідіуса, колишнього римського генерала, який потрапив у рабство після зради Коммода, сина імператора Марка Аврелія. Максимус змушений боротися за повернення до свободи і водночас мстити тим, хто завдав йому зло. Фільм був номінований на дванадцять премій "Оскар" у 2001 році, Кроу отримав премію за найкращу чоловічу роль.

Молода Вікторія

IMDB рейтинг: 7,4

Жанр: Історичний роман

Країна: Велика Британія/Канада/Франція/Німеччина/Італія; Тривалість: 100 хв

Рік: 2009

Продюсер: Мартін Скорсезе.

Цей фільм розповідає історію королеви Вікторії на початку її правління, коли вона стикається з політичними заворушеннями як усередині країни, так і за кордоном, а також з'ясовує стосунки з членами своєї родини та радниками. "Молода Вікторія" – це захоплююча драма з чудовим виконанням Емілі Блант у ролі королеви Вікторії та Руперта Френда в ролі принца Альберта.

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Золоте століття

IMDB рейтинг: 6, 9

Жанр: Біографія, Драма, Історія

Країна: Велика Британія/США Тривалість: 114 хв; Рік: 2007

Продюсер: Тім Беван

Продовження фільму "Єлизавета", що отримало визнання критиків, переносить нас в Англію XVI століття, де королева Єлизавета I стикається з погрозами зсередини і ззовні, намагаючись уберегти свою корону від повстань, викликаних католицькими силами за кордоном. Пробираючись через підступні політичні води та борючись із власною самотністю, Єлизавета має знайти в собі сили, щоб вижити до настання свого золотого віку.

Герцогиня

IMDB рейтинг: 8,1

Жанр: Історичний роман/ Драма

Країна Велика Британія; Тривалість 110 хвилин; Рік 2008

Продюсер Габріель Тана

Дія фільму відбувається в Англії 18-го століття, і Джорджіана Кавендіш бореться з пригнічуючими соціальними умовностями та невірним чоловіком, який передав їй свою владу над ним у шлюбному контракті. Після того, як у 17 років Джорджіана була змушена одружитися з герцогом Девонширським, вона вирушає в подорож до самопізнання, яке зрештою знову приведе її до щастя.

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