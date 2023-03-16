Найкращі пригодницькі фільми 2018-21 років: неможливо відірвати очі від екрану

UAportal підготував список найкращих пригодницьких фільмів, що вийшли у прокат у період з 2018 по 2021 рік. Вони мають захоплюючий сюжет, який приковує увагу до екрана.

Мандаларець

IMDB Рейтинг: 8,7

Жанр: Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 40 хв.; Рік: 2019

Продюсер: Джон Фавро

"Мандалорець" – це космічний вестерн у всесвіті "Зоряних війн", створений Джоном Фавро. Він розповідає про пригоди самотнього мисливця за головами у далеких куточках галактики, далеко від влади Нової Республіки.

Аквамен

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі

Країна: США; Тривалість: 143 хв; Рік: 2018

Продюсер: Джеймс Уан

"Аквамен" – супергеройський фільм, заснований на персонажі DC Comics Артуре Каррі/Аквамені. Фільм розповідає про подорож Артура до відкриття своєї істинної сутності, коли він опиняється між поверхневим світом, що постійно спустошує море, та атлантами, що прагнуть повстання.

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Людина-павук: Вдалині від дому

IMDB Рейтинг 9,0

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 129 хв; Рік: 2019

Продюсер: Джон Уоттс

"Людина-павук: Вдалині від дому" є продовженням хіта 2017 року "Людина-павук: Повернення додому". У цьому фільмі Пітер Паркер / Людина-павук вирушає на літні канікули зі своїми друзями, щоб бути завербованим Ніком Ф'юрі і Містеріо для боротьби з елементарними істотами з іншого виміру.

Місія нездійсненна: Наслідки

IMDB Рейтинг 8,4

Жанр: бойовик, пригоди, трилер

Країна: США, Китай, Франція, Норвегія; Тривалість: 147 хв; Рік: 2018

Продюсер: Крістофер МакКуоррі

"Місія нездійсненна: Наслідки" – шпигунський трилер із Томом Крузом у головній ролі Ітана Ханта. Ханту доводиться мчати наввипередки з часом після провалу місії і протистояти небезпечним ворогам, які мають намір зупинити його за всяку ціну.

Світ Юрського періоду 2

IMDB Рейтинг 6, 2

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 128 хв; Рік: 2018

Продюсер: Джей Байон

Дія фільму "Світ Юрського періоду 2" відбувається через чотири роки після подій "Світ Юрського періоду", де Оуен Грейді і Клер Дірінг повинні врятувати динозаврів від вулкана, що вивергається, на острові Нублар, перш ніж він знищить їх усіх. Вони також розкривають деякі темні секрети про свою місію.

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