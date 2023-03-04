Найкращі сімейні фільми 2005-10 років: проведіть ідеальний вечір із рідними

Ви шукаєте ідеальний вечір сімейного кіно? UAportal підготував список із п'яти фільмів, випущених у період з 2005 по 2010 рік, з рейтингом IMDB від 8 до 9, які обов'язково розважать вашу родину.

Кунг-фу Панда (2008)

Рейтинг IMDB: 8.5 Жанр: Пригоди, Анімація, Комедія Країна: США Тривалість: 1h 35minutes Рік: 2008 Продюсер: Марк Осборн, Джон Стівенсон.

Кунг-фу Панда – анімаційний комедійний бойовик виробництва компанії DreamWorks Animation, в якому Джек Блек виконує роль По – незграбного панди, який мріє стати майстром кунг-фу, як його кумири, "Шалена п'ятірка".

Після того, як випадково вибрали "воїном дракона", він вирушає в захоплюючу подорож, щоб зупинити лиходія Тай Лунга, попутно пізнаючи важливість дружби і майстерності. Цей фільм з приголомшливими візуальними ефектами і захоплюючими бойовими сценами обіцяє розвагу для будь-якого віку!

Тачки (2006)

Рейтинг IMDB: 7.1 Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія Країна: США Тривалість: 1h 56minutes Рік: 2006 Продюсер: Джон Лассетер.

Тачки – це анімаційна комедія виробництва компанії Pixar про пригоди Блискавки МакКуїна – новачка-гонщика, який мріє виграти Кубок Поршня та стати гонщиком-чемпіоном. Заблукавши в Радіатор-Спрінгс, він зустрічає на своєму шляху цікавих персонажів і засвоює важливі уроки дружби, рішучості та поваги. Завдяки яскравій анімації та захоплюючим автоперегонам, цей фільм обов'язково захопить вашу родину!

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У пошуках Немо (2003)

Рейтинг IMDB: 8.1 Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія Країна: США Тривалість: 1h 40minutes Рік: 2003 Продюсер: Ендрю Стентон, Лі Ункрич.

У пошуках Немо – це анімаційна пригодницька комедія студії Pixar про Марліну – рибу-клоуна, яка вирушає у сміливу подорож, щоб знайти свого сина Немо, який відніс з рифу водолазами. Разом зі своєю новою подругою Дорі Марлін зустрічає кілька цікавих персонажів і на шляху засвоює важливі уроки мужності та сімейних стосунків. Завдяки чудовій анімації та зворушливій історії цей фільм обов'язково сподобається вашій родині!

Вгору (2009)

Рейтинг IMDB: 8.3 Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія Країна: США Тривалість: 1h 36minutes Рік: 2009 Продюсер: Піт Доктер, Боб Петерсон.

Вгору – анімаційна пригодницька комедія виробництва Pixar, яка розповідає про Карла Фредріксена – старого, який вирушає у сміливу подорож, щоб здійснити свою мрію – вирушити до Південної Америки разом зі своєю коханою дружиною Еллі. По дорозі він зустрічає кілька цікавих персонажів та засвоює важливі уроки про дружбу та життя. Завдяки чудовій анімації та зворушливій історії цей фільм обов'язково сподобається вашій родині!

Рататуй (2007)

Рейтинг IMDB: 8 Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія Країна: США Тривалість: 1h 51minutes Рік: 2007 Продюсер: Бред Берд.

Рататуй – це комедійний анімаційний фільм виробництва компанії Pixar про щура Ремі, який мріє стати великим кухарем, як його кумир Огюст Гюсто. Після розлуки зі своєю колонією, Ремі потрапляє у відомий паризький ресторан, де зустрічає цікавих персонажів та отримує важливі уроки про дружбу та прагнення своєї мрії. Завдяки приголомшливим візуальним ефектам і захоплюючим сценам приготування їжі, цей фільм обіцяє розвагу для будь-якого віку!

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