Лучшие семейные фильмы 2005-10 годов: проведите идеальнй вечер с родными

Вы ищете идеальный вечер семейного кино? UAportal подготовил список из пяти фильмов, выпущенных в период с 2005 по 2010 год, с рейтингом IMDB от 8 до 9, которые обязательно развлекут вашу семью.

Кунг-фу Панда (2008)

Рейтинг IMDB: 8.5 Жанр: Приключения, Анимация, Комедия Страна: США Продолжительность: 1h 35minutes Год: 2008 Продюсер: Марк Осборн, Джон Стивенсон.

Кунг-фу Панда – анимационный комедийный боевик производства компании DreamWorks Animation, в котором Джек Блэк исполняет роль По – неуклюжего панды, мечтающего стать мастером кунг-фу, как его кумиры, "Неистовая пятерка".

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После того, как По случайно выбрали "воином дракона", он отправляется в захватывающее путешествие, чтобы остановить злодея Тай Лунга, попутно познавая важность дружбы и мастерства. Этот фильм с потрясающими визуальными эффектами и захватывающими боевыми сценами обещает развлечение для всех возрастов!

Тачки (2006)

Рейтинг IMDB: 7.1 Жанр: Анимация, Приключения, Комедия Страна: США Продолжительность: 1h 56minutes Год: 2006 Продюсер: Джон Лассетер.

Тачки – это анимационная комедия производства компании Pixar о приключениях Молнии МакКуина – новичка-гонщика, мечтающего выиграть Кубок Поршня и стать гонщиком-чемпионом. Заблудившись в Радиатор-Спрингс, он встречает на своем пути интересных персонажей и усваивает важные уроки дружбы, решительности и уважения. Благодаря красочной анимации и захватывающим автогонкам, этот фильм обязательно увлечет вашу семью!

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В поисках Немо (2003)

Рейтинг IMDB: 8.1 Жанр: Анимация, Приключения, Комедия Страна: США Продолжительность: 1h 40minutes Год: 2003 Продюсер: Эндрю Стэнтон, Ли Ункрич.

В поисках Немо – это анимационная приключенческая комедия студии Pixar о Марлине – рыбе-клоуне, которая отправляется в смелое путешествие, чтобы найти своего сына Немо, унесенного с рифа водолазами. Вместе со своей новой подругой Дори Марлин встречает несколько интересных персонажей и по пути усваивает важные уроки мужества и семейных отношений. Благодаря прекрасной анимации и трогательной истории этот фильм обязательно понравится вашей семье!

Вверх (2009)

Рейтинг IMDB: 8.3 Жанр: Анимация, Приключения, Комедия Страна: США Продолжительность: 1h 36minutes Год: 2009 Продюсер: Пит Доктер, Боб Петерсон.

Вверх – анимационная приключенческая комедия производства Pixar, повествующая о Карле Фредриксене – старике, который отправляется в смелое путешествие, чтобы исполнить свою мечту – отправиться в Южную Америку вместе со своей любимой женой Элли. По пути он встречает несколько интересных персонажей и усваивает важные уроки о дружбе и жизни. Благодаря прекрасной анимации и трогательной истории этот фильм обязательно понравится вашей семье!

Рататуй (2007)

Рейтинг IMDB: 8 Жанр: Анимация, Приключения, Комедия Страна: США Продолжительность: 1h 51minutes Год: 2007 Продюсер: Брэд Бёрд.

Рататуй – это комедийный анимационный фильм производства компании Pixar о крысенке Реми, который мечтает стать великим поваром, как его кумир Огюст Гюсто. После разлуки со своей колонией, Реми попадает в известный парижский ресторан, где встречает интересных персонажей и получает важные уроки о дружбе и стремлении к своей мечте. Благодаря потрясающим визуальным эффектам и захватывающим сценам приготовления пищи, этот фильм обещает развлечение для всех возрастов!

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