Починав із репу та проблем із грошима: п'ять несподіваних фактів про Вілла Сміта

Вілл Сміт, ікона Голлівуду, відомий своїми харизматичними виступами та різноманітними ролями, підкорив серця глядачів у всьому світі. UAportal підготував захоплюючу добірку маловідомих фактів про цього талановитого актора.

Мультиталановитий музикант

Перш ніж заявити про себе у світі акторської майстерності, Вілл Сміт виявив свої музичні здібності. Багато хто, можливо, не знає, що він був фронтменом хіп-хоп дуету DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Ця пара випустила такі хіти, як "Summertime" та "Parents Just Don't Understand", які здобули визнання критиків та комерційний успіх. Більше того, їхні чарівні ритми навіть принесли їм першу в історії премію "Греммі" за найкраще реп-виконання у 1989 році.

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Фінансові проблеми

Попри величезний успіх як музикант, Сміт зіштовхнувся з фінансовими труднощами на початку своєї кар'єри. Наприкінці 1980-х років його звичка до витрат наздогнала його, і він опинився у значному боргу. Служба внутрішніх доходів (IRS) заявила, що він заборгував 2,8 мільйона доларів несплачених податків. Щоб подолати цю невдачу, Сміт прийняв пропозицію від NBC знятися в комедії, яка згодом перетворилася на улюблену "Принц із Беверлі-Хіллз". Ця можливість не лише врятувала його від банкрутства, а й просунула до акторської слави.

Від музики до блокбастерів

Хоча Вілл спочатку отримав визнання як музикант, його перехід у світ фільмів-блокбастерів був просто вражаючим. У 1996 році він знявся в науково-фантастичному блокбастері "День незалежності", який зміцнив його позиції як популярний виконавець головної ролі. Величезний касовий успіх фільму, що зібрав понад 800 мільйонів доларів у всьому світі, зробив Сміта одним із найбільш затребуваних акторів Голлівуду. Надалі він зіграв у таких фільмах, як "Люди в чорному", "Погані хлопці" та "Я, робот", продемонструвавши свою багатогранність та закріпивши статус справжньої зірки кіно.

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Король касових зборів

Присутність Вілла Сміта на екрані та його незаперечна харизма зробили його королем касових зборів. За всю свою кар'єру його фільми зібрали понад 8 мільярдів доларів по всьому світу, що робить його одним із найкасовіших акторів в історії. Здатність Сміта залучати глядачів до кінотеатрів є свідченням його зіркової сили та універсальної привабливості його виступів. Незалежно від того, чи грає він супергероя, агента, що швидко розуміє, або душевного героя, глядачі приходять у кінотеатри, щоб побачити його чарівну присутність на екрані.

Філантропія та гуманітарна діяльність

Окрім величезного успіху в індустрії розваг, Сміт також відомий своєю філантропічною та гуманітарною діяльністю. Він постійно використовує свою платформу для підвищення обізнаності та підтримки різних цілей. Сміт та його дружина, Джада Пінкетт Сміт, заснували Сімейний фонд Вілла та Джади Сміт, який займається освітою та розширенням прав та можливостей молоді. Крім того, Сміт бере активну участь у діяльності таких організацій, як ЮНІСЕФ, Global Citizen та Make-A-Wish Foundation. Його прагнення позитивно впливати на світ принесло йому повагу і захоплення як на екрані, так і за його межами.

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