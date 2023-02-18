Названі найкращі фільми про війну: список обов'язковий для перегляду

Військові фільми завжди були популярними серед глядачів, оскільки вони розповідають історії про мужність і самовідданість. Від "Дюнкерка", який демонструє чудову евакуацію серед хаосу, до "Порятунку рядового Райана", що зафіксував моменти, заради яких варто жити, ці фільми зближують нас завдяки сильним емоціям.

UAportal підготував статтю про найкращі військові фільми Якщо ви шанувальник військових фільмів, цей список є обов'язковим для перегляду!

Дюнкерк (2017)

Рейтинг IMDB: 8.0/10;

Жанр: Війна;

Країна: Велика Британія;

Тривалість: 106 хвилин;

Рік: 2017;

Продюсер: Крістофер Нолан.

Дюнкерк – драма про Другу світову війну режисера Крістофера Нолана, заснована на реальних подіях травня 1940 року, коли солдати союзників відступали з нацистської Німеччини до Англії через Ла-Манш, використовуючи все, що плавало, включаючи цивільні човни та кораблі.

У фільмі три різні сюжетні лінії – одна на суші, інша на морі, а третя у повітрі відображені моменти мужності серед хаосу під час операції "Динамо" або "Диво Дюнкерка", як її назвали пізніше.

1917 (2019)

IMDB Рейтинг: 8.5/10;

Жанр: Драма/Війна;

Країна: Велика Британія;

Тривалість: 119 хв;

Рік 2019;

Продюсер: Сем Мендес;

Фільм "1917" режисера Сема Мендеса – військова драма, заснована на подіях Першої світової війни, про двох британських солдатів, відправлених на термінове завдання доставити повідомлення вглиб ворожої території, яке врятує 1600 життів. Дія фільму відбувається в реальному часі протягом 24 годин, і ми стежимо за тим, як ці хоробрі люди долають підступні ландшафти, де на кожному кроці їх чатує на небезпеку.

Читайте також: Топ-7 фільмів, які слід переглядати перед сном, наприкінці важкого дня

Лють (2014)

IMDB Рейтинг: 8.1/10;

Жанр: Бойовик / Драма / Війна;

Країна: США;

Тривалість: 135 хв;

Рік: 2014;

Продюсер: Девід Ейєр.

Дія фільму "Лють" відбувається в останні дні Другої світової війни і розповідає історію екіпажу танка "Шерман" під командуванням Дону "Вордадді" Коллієра (Бред Пітт). Зазнавши важких втрат, Уордедді бере в свою команду з п'яти чоловік Нормана Еллісона (Логан Лерман), молодого новобранця без досвіду битв, і вирушає на останнє завдання проти непереможної нацистської армії в тилу ворога, перш ніж війська Німеччини, що капітулювали, остаточно припинять війну.

Порятунок рядового Райана (1998)

IMDB Рейтинг: 8.6/10;

Жанр: Драма/Війна;

Країна: США;

Тривалість: 169 хвилин;

Рік: 1998;

Продюсер: Стівен Спілберг

"Порятунок рядового Райана" – американська військова драма режисера Стівена Спілберга, дія якої відбувається під час вторгнення до Нормандії під час Другої світової війни. Фільм розповідає про групу рейнджерів армії США, які виконують місію з порятунку однієї людини, рядового Джеймса Френсіса Райана (Мет Деймон). Фільм отримав п'ять премій "Оскар" та був високо оцінений за реалістичне зображення жахів війни.

З міркувань совісті

IMDB Рейтинг: 8.2/10;

Жанр: Біографія / Драма / Війна;

Країна: Австралія;

Тривалість: 139 хв;

Рік: 2016;

Продюсер: Мел Гібсон.

Фільм "З міркувань совісті" режисера Мела Гібсона розповідає справжню історію Десмонда Досса, відмовника з міркувань совісті, який під час Другої світової війни відмовився носити зброю. Він при цьому служив як бойовий медик на Окінаві в Японії з хоробрістю, що перевершує всі очікування. Йому навіть приписують порятунок 75 життів!

Незважаючи на дискримінацію з боку своїх товаришів по службі з релігійних переконань, Досс заслужив за свою службу Медаль Пошани. Це робить його першим в історії відмовником з міркувань совісті, удостоєним такої почесної нагороди.

Нагадаємо, UAportal зробив добірку з 10 фільмів, що надихають, за версією Rotten Tomatoes, які додадуть мотивацію вашого життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !