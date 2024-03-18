Названо п'ять суперпродуктів для покращення здоров'я нирок

Нирки відіграють ключову роль у підтримці здоров’я людини. Вони виконують життєво важливі функції, такі як видалення токсинів з крові, регулювання рівня електролітів та синтез гормонів.

Згідно з дослідженням, приблизно кожен десятий житель планети, а це близько 800 мільйонів людей, має проблеми з хронічними захворюваннями нирок, зазначає The IndianExpress. Експерти в області урології Пракаш Чандра Шетті та Нітін Шрівастава визначили п’ять основних харчових продуктів, які сприяють підтримці здоров’я нирок.

Чорниці - це справжня скарбничка корисних речовин. Вони насичені вітамінами та мінералами, а також містять потужні антиоксиданти, зокрема антоціани, Чорниці мають низький вміст натрію, а також містять калій та фосфор, що робить їх ідеальними для дієти осіб з нирковими захворюваннямякі допомагають знижувати рівень запалень та захищають організм від шкідливого впливу вільних радикалів.и. Регулярне вживання цих ягід може сприяти нормалізації артеріального тиску та запобіганню формуванню ниркових каменів.

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Лосось - це риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот, які відомі своїми протизапальними властивостями. Тому вживання жирної риби позитивно впливає на здоров’я серця та судин, а також може допомогти знизити рівень холестерину в крові, зменшуючи тим самим ризик розвитку ниркових патологій.

Капуста - це овоч, що містить багато корисних елементів, включаючи вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Вона особливо багата на вітамін К, який необхідний для процесу згортання крові та зміцнення кісток. Капуста має низький вміст калію, тому її можна включати в дієту людей з нирковими захворюваннями, яким потрібно контролювати споживання цього мікроелементу. Її регулярне вживання може підтримувати здоров’я нирок та покращувати самопочуття.

Часник - це продукт, який містить аліцин, компонент з антибактеріальними та протизапальними властивостями. Включення часнику в раціон може сприяти зниженню артеріального тиску, профілактиці серцевих захворювань, пов’язаних з високим рівнем холестерину, та захисту нирок.

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Кіноа - це злак, який є відмінним джерелом білка, клітковини, заліза та магнію, при цьому містить мінімальну кількість калію та фосфору. Це робить кіноа відмінною альтернативою для людей з нирковими проблемами. Використання кіноа як основного джерела енергії замість інших вуглеводів може позитивно вплинути на здоров’я нирок.

Доктор Шетті підкреслив важливість гідратації для підтримки здоров’я нирок.

"Вода необхідна для вимивання токсинів і відходів із нирок, тому намагайтеся випивати щонайменше 8 склянок води на день, залежно від вашого рівня активності та клімату", – сказав він.

Також Шетті радить зменшити споживання оброблених продуктів, рафінованого цукру та продуктів з високим вмістом натрію для збереження здоров’я органа.

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