Не досягла успіху в музиці і має проблеми з гнівом: факти, які ви не знали про Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл, відома як одна з найуспішніших моделей світу, зачаровує глядачів своїм беззаперечним талантом та чарівною зовнішністю. Вона прикрасила обкладинки численних журналів та співпрацювала з відомими дизайнерами.

Відкриття зірки

У віці 15 років, під час шопінгу в Ковент-Гардені, життя Кемпбелла зробило несподіваний поворот. Її помітила Бет Болдт, що спричинило її першу модну зйомку для Elle у віці 16 років. З того часу вона стала помітною фігурою в індустрії, з'явившись на разючих семи обкладинках Vogue.

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Музична кар'єра

В 1994 модель спробувала себе в музичній індустрії, випустивши альбом під назвою Babywoman. Хоча альбом зазнав комерційного розчарування, досягнувши лише 75 місця у британських чартах, він знайшов несподіваний успіх у Японії, де було продано понад мільйон копій.

Філантропічна діяльність

Крім модельної майстерності, Кемпбелл відома своєю філантропічною діяльністю. Вона активно збирає кошти для благодійних організацій та отримала похвалу за свою роботу з боротьби з бідністю та СНІДом. Зокрема, модель має тісний зв'язок із колишнім президентом Південної Африки Нельсоном Манделлою, ніжно називаючи його своїм "почесним дідусем".

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Горезвісний інцидент з мобільним телефоном

2000 року Кемпбелл опинилася в епіцентрі суперечок після інциденту, після нападу на її особистого помічника з мобільним телефоном. Хоча вона визнала свою провину, пізніше почала шукати шляхи особистісного зростання, відвідуючи заняття з управління гнівом, демонструючи тим самим свою відданість самовдосконаленню.

Трініті

Наприкінці 1980-х Кемпбелл потоваришувала з моделями Крісті Терлінгтон та Ліндою Євангелістою. Разом вони стали відомі як "Трініті" та були найбільш затребуваними моделями свого покоління. Вплив та популярність цієї культової трійці нагадували динаміку, зображену у фільмі "Погані дівчата", але з власним унікальним колоритом.

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