Не варто викидати: альтернативні способи використання зубної щітки

Що можна зробити зі старою зубною щіткою

UAportal підготував матеріал про альтернативне використання старої зубної щітки. Існує безліч способів знайти їй нове призначення – від догляду за домом до особистої гігієни.

Використання для прибирання

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Одне з практичних застосувань старої зубної щітки – використовувати її для очищення. Маленькі щетинки і компактний розмір роблять її ідеальною для того, щоб дістатися до важкодоступних місць і вичистити бруд. Нею можна чистити невеликі ділянки, наприклад, плитку у ванній кімнаті та щілини кранів.

Вироби, зроблені своїми руками

Ще одне застосування старої зубної щітки – це рукоділля. Щетину можна використовувати для різних технік, таких як розбризкування фарби, створення особливої текстури або рівномірне нанесення клею. Можна використовувати зубну щітку для створення унікальних візерунків на полотні, кераміці чи навіть меблях.

Особиста гігієна та догляд

Не викидайте свою стару зубну щітку! Вона все ще може бути корисною для догляду за собою. Ніжні щетинки ідеально підходять для пілінгу губ, чищення нігтів або гребінців для волосся.

Садівництво та догляд за рослинами

Дивно, але стара зубна щітка може стати в нагоді для садівництва та догляду за рослинами. Щетиною можна легко очищати листя рослин, прибираючи пил та інший бруд. Також нею можна наносити добрива або пестициди на певні ділянки, не завдаючи шкоди решті рослин.

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