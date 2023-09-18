Не стоит выбрасывать: альтернативные способы использования зубной щетки

UAportal подготовил материал об альтернативном использовании старой зубной щетки. Существует множество способов найти ей новое предназначение – от ухода за домом до личной гигиены.

Использование для уборки

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Одно из практических применений старой зубной щетки – использовать ее для очищения. Маленькие щетинки и компактный размер делают ее идеальной для того, чтобы добраться до труднодоступных мест и вычистить грязь. Ею можно чистить небольшие участки, например плитку в ванной комнате и щели кранов.

Изделия, сделанные своими руками

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Еще одно применение старой зубной щетки – это рукоделие. Щетину можно использовать для различных техник, таких как разбрызгивание краски, создание особой текстуры или равномерное нанесение клея. Можно использовать зубную щетку для создания уникальных узоров на холсте, керамике или даже мебели.

Личная гигиена и уход

Не выбрасывайте свою старую зубную щетку! Она все еще может быть полезна для ухода за собой. Нежные щетинки идеально подходят для пилинга губ, чистки ногтей или расчесок для волос.

Садоводство и уход за растениями

Удивительно, но старая зубная щетка может пригодиться для садоводства и ухода за растениями. Щетиной можно легко очищать листья растений, убирая пыль и другую грязь. Также ею можно наносить удобрения или пестициды на определенные участки, не причиняя вреда остальным растениям.

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