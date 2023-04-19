Не виливайте воду після варіння яєць: три способи використання

UaPortal зібрав для вас поради із використання води з-під яєць.

Вода, у якій варилися яйця багата кальцієм, вітамінами та мінералами, які дуже корисні для рослин. Крім того, вона насичена солями, які підходять в якості добрива для молодих дерев.

Як застосовувати воду з-під яєць

"Яєчну" воду для квітів перед використанням варто настояти протягом однієї доби. Використовувати таку воду можна 4 дні. Найкраще вона підходить для поливу кімнатних рослин для покращення їх самопочуття.

Якщо ваші рослини недостатньо добре забарвлені, із зів‘ялим листям та довго не дають пагонів – підливайте їх "яєчною" водою не частіше одного разу на місяць за умови відсутності іншого підживлення. В іншому разі рослина отримає забагато мінеральних солей, що піде їй на шкоду.

Для який рослин підходить підживка "яєчною" водою:

– яблуня;

– вишня;

– малина;

– смородина;

– помідори;

– баклажани;

– гарбуз;

– листовий салат.

Читайте також: Чому сирі яйця не варто зберігати в холодильнику.

Які рослини не можна підливати "яєчною" водою:

– полуниця;

– капуста;

– шпинат;

– квасоля;

– огірки

– гортензія;

– фіалка;

– азалія;

– камелія;

– пеларгонія.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати та варити яйця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!