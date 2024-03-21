Неочікувано смачно: цибульне печиво, яке стане вашим улюбленим домашнім снеком

Солоне печиво – чудовий варіант для швидкого перекусу, який допоможе заспокоїти голод. Цю легку закуску можна подати з соусом або використати як додаток до основної страви.

Таке печиво може стати відмінною альтернативою звичайному хлібу. Важливо що для його приготування потрібні лише доступні інгредієнти та небагато часу біля кухонної плити. Цим цікавим рецептом поділилися "Добрі новини".

Рецепт приготування солоного печива з цибулею

Необхідні інгредієнти:

вершкове масло – 150 г;

зелена цибуля, інша зелень – до смаку;

борошно — 170 г борошна;

сіль — 1 ч. л.

Читайте також: Рецепт кокосового чізкейка, який ідеально підійде для вечірнього чаювання

Приготування:

Почнемо з того, що наріжемо вершкове масло на невеличкі шматочки та залишимо його на деякий час, щоб воно стало м’якшим. Потім, додавши трішки солі, розтоплюємо його на паровій бані. Використовуючи міксер, збиваємо масло до легкої та повітряної консистенції, це займе приблизно від 2 до 4 хвилин. Після цього, обережно вмішуємо в масу просіяне борошно, продовжуючи збивати до отримання густого та еластичного тіста. Миємо та дрібно ріжемо зелену цибулю, додаємо її до тіста, ретельно перемішуємо. Викладаємо тісто у кондитерський мішок. На деко, покрите пергаментом, акуратно витискаємо печиво, формуючи його. Розігріваємо духовку до 180°C та випікаємо протягом 15-20 хвилин, до золотистої скоринки.

Цю закуску можна подати з улюбленим соусом. Приємного апетиту!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати ніжне сирне печиво, яке буде танути у роті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!