Нетрадиційні застосування: як використати фольгу в несподіваний спосіб

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть максимально використати потенціал фольги у повсякденному житті. Від перетворення її на імпровізовані воронки до заточування ножиць – ми розглянемо добірку інноваційних ідей, які допоможуть спростити повсякденні завдання.

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Імпровізована воронка

Фольга може бути зручним інструментом, коли потрібна воронка. Необхідно надати шматку фольги форму конуса, переконавшись, що дно достатньо вузьке, щоб поміститися в потрібний контейнер. Ця імпровізована воронка стане в нагоді для переливання рідин, порошків або дрібних предметів.

Заточування ножиць

Затуплені ножиці можна нагострити за допомогою фольги. Слід скласти шматок фольги в кілька разів, щоб створити декілька шарів. Після цього варто розрізати складену фольгу тупими ножицями. Тертя між лезами і фольгою допоможе заточити їх.

Полірування столового срібла

Можна відновити потьмяніле срібло, вистеливши ємність фольгою, додавши гарячої води і столову ложку солі, і поклавши його в розчин. Слід залишити на кілька хвилин, потім вийняти і промити прибори. Потьмяніння перейде зі срібних виробів на фольгу, і вони виглядатимуть як нові.

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