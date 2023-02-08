За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії та аналізом західних експертів, Росії не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів для успішного наступу, як повідомляє Орест Сохар.

Росія не має ресурсів для повномасштабного наступу в Донецькій області, оскільки, за даними британської розвідки, їй бракує боєприпасів і маневрених підрозділів для успішної атаки. Кремль встановлює нереальні терміни, які, швидше за все, закінчаться для Росії черговою невдачею.

Інститут військових досліджень вважає, що вона не зможе захопити понад 11 300 квадратних кілометрів протягом наступних шести місяців. Британська розвідка також зазначає, що якщо вони вирішать атакувати з кількох напрямків, то їхня армія розвалиться через брак ресурсів. Тим часом партнери щотижня надсилають зброю, щоб допомогти ЗСУ.

Військовий аналітик Том Купер зазначає, що Росія не може зібрати війська, оскільки немає можливості сконцентрувати боєприпаси в одному напрямку. Навіть Z-канали висловлюють побоювання щодо успішності швидкої рішучої атаки у встановлені терміни через недостатню кількість ресурсів.

Однак, на думку західних експертів, ці оцінки можуть недооцінювати можливості Мордору, але їх все одно слід брати до уваги.