Небажані сусіди: що не варто садити біля кропу

Коли справа доходить до посадки кропу, навіть досвідчені садівники не завжди знають про потенційні наслідки висаджування його на одному й тому ж місці з року в рік. Хоча кріп є відносно невибагливою рослиною, яка може процвітати як на присадибних ділянках, так і в садах, дуже важливо враховувати його сумісність з іншими рослинами.

Ось деякі рослини, які погано переносять сусідство з кропом:

Морква: посадка кропу поряд з морквою може перешкоджати розвитку обох рослин. Крім того, кріп схильний до ураження морквяною мухою.

Крес-салат: ці дві зелені рослини конкурують за поживні речовини і можуть зменшити ріст одна одної. Бажано витримувати між ними відстань не менше 5 метрів.

Базилік: посадка кропу і базиліка разом може негативно вплинути на смак обох трав. Крім того, існує ризик появи попелиці або мух.

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Цікаво, що серед садівників тривають суперечки щодо того, чи можна садити кріп і петрушку разом. Однак досвідчені садівники все частіше відмовляють від такої практики. Причина проста: кріп і петрушка мають різні вимоги до догляду і можуть конкурувати за поживні речовини, що в кінцевому підсумку погіршує якість обох трав.

Тепер давайте з'ясуємо, які компаньйони корисні для цієї трави. Біологи пропонують наступні варіанти посадки кропу:

Огірки: посадка кропу поруч з огірками забезпечує тінь, захищаючи траву від надмірного сонячного світла. Натомість кріп приваблює сонечок, які допомагають боротися зі шкідниками на огірках.

Помідори: кріп виділяє запах, який відлякує садову міль і підсилює смак помідорів. Посадка кропу поруч з помідорами може бути взаємовигідною.

Редиска: ефірні олії кропу впливають на ріст редиски, що призводить до швидшого дозрівання і розвитку ароматної зелені.

Коли мова йде про посадку кропу після цибулі, садівники стверджують, що це дійсно вдале поєднання. Цибуля випромінює аромат, який відлякує попелицю, в той час як парасольки кропу забезпечують тінь, захищаючи цибулю від палючих сонячних променів.

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