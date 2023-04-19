Ніжний, як хмара: оригінальний рецепт десерту Павлова
Десерт "Павлова" названий на честь балерини Анни Павлової. Він має свою історію. Одні стверджують, що страва була придумана у 1926 році шеф-кухарем одного з готелів Веллінгтона, де зупинялися відома балерина. Шефові так сподобався її виступ, що він вирішив приготувати для неї десерт – такий же легкий як і її пачка.
Інші ж наполягають, що десерт був створений у 1935 році кондитером готелю Esplanade в Перті Берта Саші, який, спробував торт та сказав, що він він такий же повітряний, як балерина Павлова. Як би там не було, десерт варто приготувати.
Інгредієнти:
Для меренги:
– 4 білки
– 200 г цукру
– 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю
– 1 чайна ложка білого винного оцту
– 1 пакетик ванільного цукру
для крему:
– 300 мл вершків 35%-ної жирності
– 100 г цукрової пудри
для прикраси:
– 250 г полуниці
– 3 ківі
Спосіб приготування:
Збийте білки до стійких піків та додайте цукор та вінілін не припиняючи збивати до повного розчинення цукру.
В отриману білосніжну суміш додайте просіяний кукурудзяний крохмаль та білий винний оцет і перемішайте.
Духовку нагрійте до 90-100 градусів.
Застеліть деко папером для випікання, а на нього колом викладіть отриману суміш. Краї суміші мають бути вищі за середину.
Випікайте 1,5 години.
Готову меренгу вийміть з духовки та дочекайтесь повного остигання у відкритій духовці. Тоді можна знімати її з дека.
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Холодні вершки збийте з цукровою пудрою до м'яких піків.
Вкрийте охолоджену меренгу збитими вершками та прикрасьте торт ягодами чи іншими фруктами за смаком.
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