Жодна клавіша не постраждає: як безпечно очистити клавіатуру ноутбука підручними засобами

Догляд за клавіатурою вашого портативного комп’ютера є важливим аспектом підтримки його в чистоті та працездатності. Рекомендується очищати її щомісяця або залежно від ступеня забруднення. Ми ділимося з вами методами очищення клавіатури, щоб уникнути її пошкодження.

За інформацією apostrophe.ua, існує декілька легких кроків, які забезпечать безпечне та ефективне видалення бруду з клавіш вашого ноутбука. Пам’ятайте про обережність під час чищення, щоб ваша клавіатура завжди залишалася в ідеальному стані.

Як і чим почистити клавіатуру ноутбука

Для того, щоб ваша клавіатура стала чистою, спробуйте використовувати художній пензлик або делікатну щітку – зубна щітка з м’якими щетинками також підійде. Спочатку видаліть будь-які залишки між клавішами, а потім обережно протріть поверхню вологою серветкою. Для зволоження тканини можна використовувати спеціалізований очищувач для комп’ютерного обладнання.

Читайте також: Як захистити очі під час роботи за комп'ютером

Також, щоб видалити крихти та пил з клавіатури, можна застосувати балончик з сухим повітрям. При цьому важливо бути обережним, щоб випадково не виштовхнути клавіші струменем повітря. Як альтернативу, можна використати фен, тримаючи його на безпечній відстані (приблизно 15 см) від клавіш та налаштувавши на холодний режим.

Для регулярного догляду за клавіатурою рекомендується використовувати серветки з мікрофібри, які є делікатними та ефективними для очищення поверхонь без ризику пошкодження.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про простий та швидкий спосіб очиститики екрану комп'ютера домашніми засобами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!