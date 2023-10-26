Новий швидкісний зовнішній SSD-накопичувач Samsung T9 із захистом від ударів: що варто знати

Компанія Samsung представила свою останню інновацію в галузі портативних технологій зберігання даних – зовнішній SSD-накопичувач Samsung T9. Цей ультрасучасний пристрій оснащений інтерфейсом USB 3.2 Gen 2×2, що забезпечує вражаючу швидкість передачі даних до 20 Гбіт/с.

Блискавична продуктивність

Samsung T9 доступний у трьох варіантах ємності: 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ. У кожному варіанті швидкість послідовного читання злітає до вражаючих 2 000 МБ/с, забезпечуючи блискавичний доступ до даних. Швидкість послідовного запису не менш вражаюча: версії 1 ТБ і 2 ТБ досягають 1 950 МБ/с, а версія 4 ТБ – 2 000 МБ/с.

Міцна конструкція з динамічним тепловим захистом

Зовнішній вигляд T9 створений, щоб витримувати суворі умови реального використання. Його гумовий корпус, прикрашений тактильним "карбоновим" візерунком, пропонує унікальне відчуття, схоже на тканину.

Ця міцна конструкція не просто для галочки: пристрій витримує падіння з висоти до трьох метрів і не здригається. Крім того, він оснащений технологією Dynamic Thermal Guard, яка захищає від перегріву, гарантуючи, що ваші дані залишаються безпечними та доступними. витримує падіння з висоти до трьох метрів

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Безпека найвищого рівня

Компанія Samsung приділяє особливу увагу безпеці. T9 використовує 256-бітове апаратне шифрування AES, щоб захистити ваші цінні дані від сторонніх очей. Незалежно від того, чи використовуєте ви Windows, macOS або Android, цей універсальний твердотільний накопичувач сумісний з низкою операційних систем, що робить його чудовим вибором для користувачів різних платформ.

Універсальні можливості підключення

Для підвищення зручності використання Samsung T9 оснащений кабелями з роз'ємами USB Type-C-to-C і USB Type-C-to-A. Це забезпечує сумісність з широким спектром пристроїв, пропонуючи безпроблемне підключення для всіх ваших гаджетів.

Доступні рішення для зберігання даних

Твердотільні накопичувачі Samsung T9 мають конкурентоспроможну ціну, що робить високошвидкісне сховище великої ємності доступнішим, ніж будь-коли. Версії ємністю 1 ТБ, 2 ТБ і 4 ТБ доступні в США за ціною 140, 240 і 440 доларів США відповідно.

Нагадаємо, iPhone став одним з найпопулярніших смартфонів у світі, пропонуючи широкий спектр функцій і можливостей. Однак, як і будь-який інший пристрій, він має свої плюси і мінуси.

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