Від Джолі до Ріанни: П'ять знаменитостей, які зробили собі татуаж брів

Татуаж брів став модним вибором серед людей, які стежать за модою, і знаменитості прийняли цю тенденцію зі стилем та впевненістю. Брови відіграють найважливішу роль в обрамленні нашого обличчя, але не всі від природи наділені сміливими і кущистими бровами, як у легендарної Кари Делевінь.

Знаменитості проклали шлях для цієї техніки збільшення брів, використовуючи такі методи, як мікроблейдинг та хна, щоб досягти чітких та бездоганних брів. UAportal підготував добірку зірок, які зробили татуаж брів.

Колін Руні

Відома своєю присутністю на телебаченні, Колін Руні зробила татуаж брів, щоб зберегти свій бездоганний вигляд. Коли макіяж підкреслює її природну красу, її татуаж брів привертає увагу, куди б вона не пішла.

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Контраст між татуйованими бровами та натуральним кольором волосся створює вражаючий ефект, підкреслюючи її приголомшливу зовнішність. Брови Колін із чітко окресленими дугами викликають заздрість у багатьох.

Наталі Кессіді

Зірка серіалу "Іст-Ендерс" Наталі Кессіді зробила татуаж брів, щоб перетворитися на диву стилю. До татуажу вона користувалася олівцем для брів, щоб досягти бажаного результату.

Якщо раніше у Наталі були тонкі та рідкісні брови, то тепер темна туш для брів підкреслює її тонкі риси обличчя. Різко вигнуті брови Наталі заслужили похвалу за її перетворення, хоча деякі критики стверджують, що це надає їй вічно здивований вираз обличчя.

Кеті Прайс

Кеті Прайс, відома своєю любов'ю до макіяжу та прагненням удосконалювати свою зовнішність, була однією з перших, хто вирішив зробити татуаж брів. Оформляючи свої брови перманентною тушшю, мати трьох дітей заощаджує дорогоцінний час, який інакше було б витрачено на догляд за бровами. Татуаж брів додає додатковий штрих до її і без того приголомшливої зовнішності.

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Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі є прикладом того, як можна досягти ідеального татуажу брів. За допомогою тонких штрихів уздовж природного росту брів вона зберігає природний вигляд.

Татуаж бездоганно доповнює її чарівні риси обличчя, демонструючи, що менше може бути більшим. Анджеліна служить натхненням для тих, хто прагне покращити свою зовнішність, не переборщуючи.

Ріанна

Відома своїм чарівним голосом і палким поглядом, Ріанна зробила татуаж брів, щоб підкреслити свою екзотичну привабливість. Татуаж допомагає підкреслити її витончені риси обличчя, додаючи додатковий шар привабливості до її і без того чарівного вигляду.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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