Від Гарленда до Меркьюрі: перегляньте ці захоплюючі біографічні фільми

UAportal підготував кілька дивовижних біографічних фільмів від володарів премії "Оскар". Від "Ірландця" з Робертом Де Ніро в головній ролі, до "Людини-ракети" з Тероном Егертоном, вони занурюють у різні життя легенд.

" Ірландець "

(рейтинг: 9/10)

Тривалість – 209 хвилин.

Країна: США;

Рік – 2019;

Продюсери – Мартін Скорсезе,

"Ірландець" Мартіна Скорсезе – це кримінальна драма, заснована на романі Чарльза Брандта. Фільм розповідає про Френка Ширана, який розмірковує про свою кар'єру в мафії та про свою участь у зникненні Джиммі Хоффи. У фільмі знімалися Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джо Пеші, Харві Кейтель, Рей Романо.

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" Якось у Голлівуді "

(рейтинг: 8/10)

Країна: США,

Рік – 2019,

Виробник – Sony Pictures Entertainment,

Фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" розповідає про двох акторів старої школи Ріка Далтона (Леонардо ДіКапріо) і Кліффа Бута (Бред Пітт), які намагаються вижити в мінливому світі Лос-Анджелеса 1969 року, де, здається, все рухається в , А вони не встигають за цим.

Тривалість фільму складає 161 хвилину, що робить його одним з найдовших повнометражних фільмів режисера Тарантіно після "Вбити Білла" I та II разом узятих, які перевершують цей фільм, але все ж таки поступаються "Безславним ублюдкам" (166 хвилин).

" Джуді "

(рейтинг: 7/10)

Тривалість – 118 хвилин

Країна – Велика Британія;

Рік випуску - 2019;

Виробник – Pathé International.

Біографічний фільм Руперта Гулда "Джуді" розповідає про останні концерти культової співачки Джуді Гарланд, які вона давала перед смертю через наркотичну залежність, намагаючись звести кінці з кінцями для себе та своїх дітей, але все йде не за планом. У фільмі знялася Рене Зеллвегер, яка отримала Оскар як найкраща актриса за роль Джуді Гарланд.

" Богемська рапсодія "

(рейтинг 8/10)

Хронометраж – 134 хвилини

Країна – США / Велика Британія

Рік випуску – 2018

Виробник – 20th Century Fox Films

Богемська рапсодія – американський біографічний драматичний фільм про британський рок-гурт Queen, присвячений вокалісту Фредді Мерк'юрі у виконанні Рамі Малека, який також отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Фільм розповідає про те, як Queen піднялися з невідомості через темні часи, з якими зіткнулися учасники групи, особливо її фронтмен, поки вони не досягли піку свого виступу на концерті Live Aid у 1985 році, після чого Мерк'юрі помирає через хворобу, пов'язану з СНІДом.

" Людина-ракета "

(рейтинг 7/10)

Тривалість – 121 хвилина;

Країна – Велика Британія;

Рік випуску – 2019;

Виробник – Paramount Pictures.

Фільм Декстера Флетчера "Людина-ракета" розповідає нам історію сера Елтона Джона, яка показує нам як злети, так і падіння протягом усього його життя, включаючи його боротьбу з наркотиками, алкоголем, грошима, сексом, славою, депресією та ідентичністю.

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