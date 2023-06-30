Від Леді Гага до принцеси Діани: П'ять знаменитостей, які боролися із розладами харчової поведінки

На розлади харчової поведінки можуть страждати люди з усіх соціальних сфер, у тому числі і знаменитості, які часто стикаються з величезним тиском, пов'язаним з необхідністю підтримувати певні стандарти краси. UAportal підготував історії п'яти знаменитостей, які відкрито розповіли про свою боротьбу із розладами харчової поведінки.

Демі Ловато

Демі Ловато, відома співачка та актриса, стала неофіційним представником молодих жінок, які страждають від розладів харчової поведінки, після того, як у 2010 році вона сама пройшла через булімію та анорексію. Розмірковуючи про своє минуле, Ловато відверто зізналася: "Я жила швидко і збиралася померти молодою".

Я не думала, що доживу до 21 року". Нині вона є надихаючим прикладом для наслідування, підкреслюючи, що загальне здоров'я та фізична форма є невід'ємною частиною її процесу одужання. Ловато також справляється зі своїм біполярним розладом, займаючись фітнесом.

Читайте також: П'ять зірок Голлівуду, які зважилися на ліпосакцію

Рассел Бренд

Хоча Рассел Бренд широко відомий своїми сміливими заявами та комедійним талантом, актор і комік також розповів про свою боротьбу з булімією та наркоманією у підлітковому віці. Хоча розлади харчової поведінки найчастіше асоціюються з жінками, вважається, що тільки в США страждають від них 10 мільйонів чоловіків.

Бренд відкрито розповів про свій досвід, заявивши: "Це було справді незвичайно для хлопчиків, досить ніяково. Але я знайшов це ейфоричним". Зараз він зосереджений на тверезості, веганстві та активно підтримує збір коштів для програм відновлення наркозалежності.

Леді Гага

У 2012 році Леді Гага розповіла про свою давню боротьбу з анорексією та булімією, яка мучила її з 15 років. На своїй онлайн-платформі Little Monsters вона поділилася особистими історіями про коливання ваги та опублікувала відверті фотографії.

Фонд Гаги Born This Way Foundation, глибоко відданий справі зміцнення психічного здоров'я, надає молодим людям життєво важливі ресурси для вирішення проблем, пов'язаних із образом тіла, знущаннями, зловживанням психоактивними речовинами та іншими проблемами. З непохитною рішучістю вона закликає всіх, хто бореться з проблемами образу тіла, шукати підтримки, наголошуючи на важливості відкритості перед іншими.

Читайте також: П'ять гучних скандалів знаменитостей Голлівуду, які закінчилися розлученням

Діана, принцеса Уельська

Покійна принцеса Діана продемонструвала величезну мужність, публічно розповівши про свою боротьбу з булімією та членошкідництвом у 1994 році. У своїй потужній промові вона заявила: "Я впевнена, що остаточне вирішення проблеми лежить усередині людини".

Але за допомогою і терплячому вихованні з боку професіоналів, сім'ї та друзів люди, які страждають від розладів харчової поведінки, можуть знайти найкращий спосіб впоратися зі своїм життям". Відкритість принцеси Діани надихнула незліченну кількість людей поділитися своїми історіями і внесла значний внесок у підвищення поінформованості про розлад харчової поведінки.

Елтон Джон

Елтон Джон, відомий музикант та філантроп, пережив бурхливий шлях, відзначений алкоголізмом, наркоманією та булімією. Після звернення за лікуванням від наркотичної залежності та булімії він усвідомив важливість визнання: "Мені потрібна допомога". Це ключове усвідомлення запалило рішучість подолати свої труднощі.

Черпаючи сили у досвіді своєї близької подруги, принцеси Діани, яка також боролася з булімією, Джон став на шлях самоприйняття, приймаючи своє тіло, сексуальну ідентичність і життя. Зараз він займається своєю сім'єю та гуманітарною діяльністю через Фонд Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !