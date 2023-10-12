Від темної магії до щасливого шлюбу: які вірування існують про котів

З котами здавна пов'язано багато цікавих міфів та вірувань, деякі з яких набули широкого визнання, а інші залишаються локальними забобонами. UAportal підготував 6 цікавих вірувань про котів, щоб показати наших домашніх улюбленців з іншої сторони.

Коти – пліткуни

Голландці мають цікаве повір'я, яке називає котів пліткарями. Вважається, що ці загадкові створіння мають дивовижну здатність розголошувати найпотаємніші таємниці. Тому варто уникати важливих або конфіденційних розмов у присутності кота.

Чим охайніший кіт – тим більше гостей

Згідно з японським повір'ям, коли кіт ретельно вмивається, це більше, ніж просто догляд за собою – це означає наближення гостей. Подібні вірування існують і в інших країнах. У Сполучених Штатах вважають, що охайність кота свідчить про скорий візит священнослужителя.

Чхання кота – на удачу

Італійці вірять, що чхання кота приносить удачу. Зокрема, якщо ваш котячий компаньйон чхає, вважається, що це передвісник фінансових прибутків, які наближаються до вас. У день весілля почути котяче чхання віщує щасливий шлюб. Однак будьте обачнішими після трьох чхань поспіль, оскільки вважається, що вони віщують наближення поганої погоди на весілля.

Чорні коти передвіщають морські лиха

Чорні коти, серед усіх котячих, обплутані безліччю забобонних вірувань. Стародавні єгиптяни асоціювали чорних котів з богинею Бастет, вірячи, що їхнє утримання принесе божественну прихильність. І навпаки, європейці вірили, що чорні коти – улюбленці відьом, вважаючи їх носіями злих чарів.

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На додаток до цих повір'їв, кажуть, що якщо чорний кіт зайде на корабель, а потім негайно зійде з нього, то судно приречене на потоплення під час наступної подорожі. Цікаво, що деякі старі ірландські та британські забобони вважали чорних котів талісманами, що приносять удачу в морських подорожах.

Коти мають темні сили

У деяких регіонах Південної Європи у фольклорі існує повір'я, що кішка, яка перестрибує через могилу людини, змусить її воскреснути вампіром. Це уявлення навіть вийшло за межі цього регіону. Наприкінці 19 століття Вільям Гендерсон описав випадок в Англії, коли під час похорону кіт перестрибнув через труну, налякавши присутніх настільки, що вони не могли продовжувати поховання, поки кота не прогнали геть.

Кошатниці мають більше шансів на шлюб

Згідно з німецькою традицією Пенсильванії, бути кошатницею насправді може підвищити шанси жінки знайти собі нареченого. Вважається, що якщо нагодувати кота з черевика, то на жінку чекає незабаром шлюб.

Нагадаємо, 1 березня, у перший день весни, відзначають міжнародний день котів.

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