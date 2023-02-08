Відключення енергоблоку призвело до відключень електроенергії в Україні 8 лютого

8 лютого споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури, і один з енергоблоків було відключено від мережі для проведення ремонту, що призвело до тривалого вимкнення електроенергії по всій країні.

8 лютого 2021 року в Україні продовжаться відключення електроенергії у зв'язку зі збільшенням споживання електроенергії, яке не забезпечується наявними ресурсами. Про це повідомили в "Укренерго", зазначивши збільшення виробництва електроенергії з відновлювальних джерел, а також імпорт, що надходить у країну.

Крім того, на одному із заводів у центральному регіоні завершився аварійний ремонт обладнання, але інший енергоблок на іншому заводі довелося відключити від мережі з тих самих причин. Регіональні енергорозподільні компанії були проінформовані про ці обмеження протягом дня, і слід розуміти, що не у всіх буде відключено електроенергію, тому що деякі області, такі як Запорізька, Донецька та Миколаївська, були повністю виключені, хоча вимірювання були б проведені, якби не російські обстріли.

Водночас ключові об'єкти інфраструктури, як-от: водоканали, котельні, лікарні тощо, все ще отримують електроенергію першими, перш ніж промисловість або домашні господарства, щоб вони могли продовжувати працювати в цей період, коли ресурси обмежені.