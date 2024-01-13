Плюси та мінуси бамбукового паркету: Що потрібно враховувати

UAportal підготував плюси та мінуси бамбукового паркету. Дізнайтеся більше про популярний варіант підлогового покриття.

Переваги:

1. Екологічність

Бамбуковий паркет вважається екологічно чистим варіантом підлогового покриття, оскільки виготовляється з відновлюваного ресурсу. Швидке зростання бамбука дозволяє збирати врожай протягом 3-5 років, що робить його екологічно чистим матеріалом для підлоги.

2. Довговічність

Бамбуковий паркет відомий своєю довговічністю і міцністю, що робить його придатним для зон з високою прохідністю в будинках або комерційних приміщеннях. Він стійкий до подряпин і вм'ятин, що в кінцевому підсумку призводить до довговічності підлогового покриття.

3. Естетична привабливість

Бамбуковий паркет має сучасний і вишуканий вигляд, доступний в різних природних кольорах і обробках, що додає елегантності і витонченості будь-якому інтер'єру.

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Недоліки:

1. Чутливість до вологи

Бамбуковий паркет вразливий до пошкоджень від надмірної вологості, що призводить до викривлення і розбухання планок. Отже, він може не підходити для приміщень з підвищеним вмістом вологи, таких як ванні кімнати або підвали.

2. Сприйнятливість до вм'ятин

Незважаючи на свою стійкість до подряпин, бамбуковий паркет може бути схильний до появи вм'ятин і поглиблень від важких меблів або високих підборів. Необхідно подбати про те, щоб захистити підлогу від потенційних пошкоджень.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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