Чому гроші не слід зберігати та носити в кишені: прикмети

Протягом всієї історії наші предки мали стійкі переконання щодо взаємозв'язку між матеріальним станом людини та її ставленням до грошей. Цікаво, що ці вірування поширювалися і на те, де і як слід носити та зберігати кошти. У цій статті ми розглянемо деякі з цих забобонів і надамо інформацію про те, що можна і що не можна робити з фінансами.

Одне з поширених повір'їв радить не носити готівку в кишені. З практичної точки зору, дійсно, незручно діставати банкноти з кишень під час транзакцій або на ходу. Більше того, якщо в кишені з'явиться дірка, ви ризикуєте взагалі втратити гроші. Однак, окрім практичності, стереотипи застерігають, що носіння готівки у кишенях може призвести до фінансового краху або банкрутства.

Як же правильно поводитися з грошима та зберігати їх? По-перше, бажано не зберігати всі їх в одному місці. Тримаючи свої фінанси в обігу, ви створюєте можливість для примноження свого багатства. Якщо ви вирішили регулярно носити кошти з собою, переконайтеся, що вони рівномірно розподілені в гаманці або сумочці та не згинаються банкноти. Крім того, рекомендується відокремити монети у спеціальне відділення, щоб підтримувати порядок.

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Коли справа доходить до зберігання коштів вдома, краще не залишати їх біля вхідних дверей. Вважається, що коридори приховують негативну енергію, яка може негативно вплинути на ваші фінанси. Так само не рекомендується зберігати банкноти в спальні. Замість цього знайдіть безпечне і спеціально відведене місце для них у вашому домі.

Ще один цікавий стереотип пропонує витрачати дрібні номінали, залишаючи більші купюри в гаманці або сумочці. Віра в те, що така практика приверне у ваше життя більше доходу і фінансового процвітання, полягає в тому, що це принесе більше коштів.

На додаток до цих практик, існують певні пов'язані з часом забобони, що стосуються грошей. Не рекомендується позичати їх або брати участь у фінансових операціях після заходу сонця. Так само вважається, що покупки краще здійснювати у світлий час доби. Крім того, не рекомендується позичати гроші іншим у понеділок, і, якщо можливо, краще уникати будь-яких значних фінансових операцій у цей день.

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