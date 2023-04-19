Чому не можна тиснути руку через поріг: забобони в українській культурі

UAportal підготував статтю про забобони в українській культурі. Вони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної традиції.

В Україні багато людей досі дотримуються старих традицій та звичаїв, які передаються з покоління до покоління. Вважається, що окремі забобони приносять удачу, відганяють зло та забезпечують процвітання. Ось деякі з найпопулярніших забобонів в українській культурі:

Биття посуду приносить удачу

В українській культурі вважається, що розбивання посуду приносить удачу. Це особливо поширено під час весіль чи інших урочистостей, коли гості спеціально розбивають посуд, щоб принести благословення молодятам чи господарям.

Читайте також: Чому перед довгою поїздкою радять посидіти на дорогу

Розсипання солі приносить нещастя

У багатьох культурах, зокрема й в Україні, вважається, що розсип солі приносить нещастя. Для боротьби з цим люди кидають щіпку солі через ліве плече, щоб відігнати злих духів.

Ніколи не давайте нікому ніж

Українці вважають, що протягнути комусь ніж – це запрошення до бійки чи сварки. Заведено класти ножа на стіл або обробну дошку, і нехай інша людина сама його візьме.

Сидіти на розі столу приносить нещастя

В українській культурі вважається, що сидіння на розі столу приносить нещастя. Вважається, що якщо сидіти на розі столу, то ніколи не вийдеш заміж або буде невдача в особистому житті.

Не тисніть руки через поріг

Ці забобони досі дотримуються в багатьох регіонах України. Вважається, що рукостискання через поріг дверей може призвести до сварки чи конфлікту між двома сторонами.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !