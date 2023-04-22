Чому розбите дзеркало означає 7 років нещастя: популярні забобони

UAportal підготував огляд забобонів в українській культурі, які, як вважається, приносять удачу та відганяють нещастя. Забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної наступності.

Українці вірять, що розбите дзеркало завдає сім років нещастя. Це забобон бере свій початок з давніх часів, коли люди вірили, що в дзеркалах відбивається душа людини.

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Розбити дзеркало вважалося поганою ознакою, оскільки вважалося, що воно розбиває душу людини. Українці також вірять, що розсипана сіль приносить нещастя. Ці забобони пов'язані з вірою в те, що сіль колись була дуже дорогим товаром, і розсипати її було гріхом.

Ще один популярний забобон – кинути монетку в колодязь бажань. Вважається, що якщо загадати бажання та кинути монетку в колодязь, то бажання обов'язково здійсниться.

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Українці також вірять, що свистіти у приміщенні – погана прикмета, бо вважається, що це спричиняє злих духів. Якщо людина чхає тричі поспіль, вважається, що хтось говорить про неї. Це забобон сягає корінням у віру в те, що чхання є ознакою нещастя, і що хтось говорить погано про людину, яка чхає.

Українці також вірять, що наступати на поріг – погана прикмета, бо вважається, що він закриває вхід до будинку на удачу. Крім того, стригти волосся на тиждень повного місяця – погана прикмета. Це забобон пов'язане з вірою в те, що енергія місяця впливає на самопочуття людини, і стрижка волосся в цей час може принести нещастя.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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