Підбірка найкращих комедійних фільмів останніх років: нескінченний сміх гарантовано
Комедії не лише підімають настрій, але й допомагають втекти від реальності. UAportal підготував добірку фільмів, які гарантують нескінченний сміх і розваги.
"Шалено багаті азіати"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: комедія
Країна: США
Тривалість: 120 хвилин
Рік: 2018
Режисер: Джон Чу
У блискучому світі сінгапурських ультрабагатіїв професорка економіки Рейчел Чу супроводжує свого хлопця Ніка Янга на весіллі його найкращого друга. Рейчел не знала, що сім'я Ніка – одна з найбагатших у країні. Пробираючись крізь розкішний і підступний ландшафт вищого світу, Рейчел стикається з несхвальними родичами, заздрісними світськими левицями та пильним оком грізної матері Ніка.
"Готель "Гранд Будапешт"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: комедія
Країна: США
Тривалість: 159 хвилин
Рік: 2014
Режисер: Вес Андерсон
Ця візуально приголомшлива і примхлива комедія, дія якої відбувається у вигаданій європейській країні Зубрівці в 1930-х роках, розповідає про пригоди Гюстава Х., легендарного консьєржа культового готелю "Гранд Будапешт", і його вірного протеже Зеро Мустафи. Коли Гюстава звинувачують у вбивстві після того, як він успадкував безцінну картину, дует вирушає в божевільну подорож, щоб довести свою невинуватість.
"Кролик Джоджо"
Рейтинг IMDb: 7.9/10
Жанр: комедія
Країна: Нова Зеландія
Тривалість: 168 хвилин
Рік: 2019
Режисер: Тайка Вайтіті
У цій зухвалій сатиричній стрічці, дія якої розгортається під час Другої світової війни, Джоджо Бецлер, молодий німецький хлопець, палко відданий Гітлеру та його нацистському режиму, виявляє єврейську дівчинку, яка переховується в його домі. Разом зі своїм уявним другом, ексцентричною версією Адольфа Гітлера, який є його довіреною особою, Джоджо змушений протистояти своїм упередженням і боротися з суперечливими емоціями.
"Освіта"
Рейтинг IMDb: 7.2/10
Жанр: комедія
Країна: США
Тривалість: 162 хвилини
Рік: 2019
Режисер: Олівія Вайлд
Фільм розповідає про веселі пригоди Моллі та Емі, двох найкращих подруг, які напередодні випускного усвідомлюють, що пропустили квінтесенцію підліткового досвіду. Вирішивши надолужити згаяне, вони вирушають у шалену ніч вечірок, зустрічей з ексцентричними однокласниками та несподіваних одкровень.
"Фаворитка"
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Жанр: комедія
Країна: Ірландія
Тривалість: 179 хвилин
Рік виробництва: 2018
Режисер: Йоргос Лантімос
Фільм змальовує похмуро-комедійний портрет боротьби за владу при дворі королеви Анни. Дві кузини, Сара Черчілль та Абіґейл Мешем, змагаються за прихильність та вплив королеви, і їхнє суперництво набуває макіавеллівських масштабів.
Нагадаємо, UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.
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