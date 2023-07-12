Корисні б'юті-правила, які повинна знати кожна жінка за 30: подбайте про свою красу

Усі хочуть зберегти свою красу та молодість якнайдовше. UAportal підготував вісім б'юті-хитрощів, які повинна знати кожна жінка після 30 років, щоб мати вигляд на всі сто відсотків.

Зволожуйте шкіру щодня

З віком шкіра стає сухішою та втрачає свою еластичність. Тож обирайте зволожувальний крем, який підходить вашому типу шкіри, та рясно наносьте його на обличчя після очищення. Відтак ваша шкіра стане зволоженою, а дрібні зморшки – менш помітні.

Придбайте якісний крем для шкіри навколо очей

Ніжна шкіра навколо очей схильна до появи зморшок і тонких ліній. Щоб ваші очі були свіжими та молодими, купуйте якісний крем, в складі якого мають бути гіалуронова кислота й пептиди. Це допоможе зволожити й підтягнути шкіру, а також зменшуючи видимість "гусячих лапок" і темних кіл.

Захищайте шкіру від сонця

Щодня наносьте сонцезахисний крем з фактором захисту не менше ніж SPF 30, навіть у похмурі дні. Відтак це запобіжить передчасному старінню, появі зморшок і гіперпігментації, спричинених шкідливими УФ-променями.

Опануйте мистецтво мінімального макіяжу

З віком більш природний і мінімальний макіяж може мати неймовірно привабливий вигляд. Зосередьтеся на тому, щоб підкреслити свої риси, а не замаскувати їх. Виберіть легку тональну основу або зволожувальний крем. Підведіть брови, додайте трохи туші й нанесіть приємний колір губ, щоб завершити ваш макіяж без особливих зусиль.

Використовуйте олію для волосся

З віком волосся стає більш сухим і ламким. Щоб зволожити й наситити блиском свої локони, додайте у щоденний догляд олію для волосся. Нанесіть кілька крапель засобу на пасма, уникаючи коріння, щоб приборкати кучерявість, додати вологи й блиску, а також покращити загальний стан здоров'я.

Доглядайте за шкірою перед макіяжем

Здорова й блискуча шкіра – це основа природної краси. Замість того, щоб приховати недоліки за макіяжем, визначте правильні пріоритети в догляді за шкірою. Очищуйте обличчя двічі на день, регулярно робіть пілінг, щоб видалити ороговілі клітини. До того ж використовуйте сироватки та маски для обличчя, щоб розв’язати конкретні проблеми.

Пийте багато води

Випивайте щонайменше вісім склянок води на день. Постійне зволоження виводить токсини, робить шкіру більш пружною, а також покращує її загальний стан.

Висипайтеся

Недосипання може призвести до тьмяної шкіри, набряків й темних кіл під очима. Подбайте про 7-8 годин безперервного сну, щоб прокидатися бадьорим і омолодженим.

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