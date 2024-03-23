Знадобиться картопля та молоко: швидкий рецепт лінивих пиріжків, які не залишать байдужим

Смак пиріжків з начинкою з капусти чи картоплі є улюбленим для багатьох. Проте, не завжди є час та настрій займатися приготуванням тіста.

Для таких ситуацій існують прості рецепти, які не вимагають багато зусиль. Одним із них поділилися на сайті "Бабусині рецепти".

Як приготувати ліниві картопляні пиріжки

Нам знадобиться:

картопля – 3 шт.;

молоко – 180 мл;

сіль – 0,5 ч. л.;

цукор – 0,5 ч. л.;

дріжджі – 1 ч. л.;

борошно – 300 г.

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Спосіб приготування:

Почистіть та промийте картоплю, потім наріжте її та варіть, поки не стане м’якою. Потовчіть варену картоплю в пюре, додайте молоко та ретельно перемішайте. Додайте у пюре трохи цукру, солі та дріжджів, добре все змішайте. Просійте борошно прямо у пюре і замісіть тісто, яке має бути еластичним і м’яким. Злегка змастіть сформоване тісто олією і залиште його відпочивати під плівкою на 30 хвилин. Потім обімніть тісто на столі, посипаному борошном. Розділіть його на чотири рівні частини, сформуйте з них кулі. Руками зробіть з куль плоскі коржі та по черзі обсмажте їх на сковороді з олією. Коли коржі набудуть золотистого кольору з обох сторін, їх можна буде зняти з плити. На завершення, змастіть кожен гарячий корж вершковим маслом.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали рецепт ніжних пиріжків з картоплею, в якому вже використовується тісто.

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