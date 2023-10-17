Переваги та ризики стерилізації котів: що потрібно знати

Стерилізація котів – тема, яка часто обговорюється як серед власників домашніх тварин. UAportal підготував переваги та недоліки стерилізації котів, що розкривають її вплив на здоров'я, поведінку та репродуктивні здібності котів.

Переваги стерилізації котів:

Запобігання небажаній вагітності

Стерилізація котів ефективно запобігає небажаній вагітності, усуваючи можливість незапланованого потомства і допомагаючи контролювати чисельність популяції котів.

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Зниження ризику певних проблем зі здоров'ям

Стерилізація котів знижує ризик розвитку раку яєчок і проблем з простатою. Для самок це зменшує ймовірність маткових інфекцій, раку яєчників та пухлин молочної залози.

Покращення поведінки

У кастрованих котів змінюється поведінка, зменшується схильність до блукання та прояву агресії, а також вони більше не мітять територію. Стерилізація сприяє їхньому загальному спокою і зводить до мінімуму потребу в пошуку партнерів.

Недоліки стерилізації котів:

Хірургічні ризики

Стерилізація котів, як і будь-яка операція, пов'язана з такими ризиками, як інфекції, побічні реакції на анестезію та післяопераційні ускладнення, хоча ці ризики відносно низькі.

Потенційний набір ваги

Кастровані коти можуть бути більш схильні до набору ваги через зниження метаболізму. Регулювання раціону та забезпечення регулярних фізичних навантажень може допомогти запобігти ожирінню.

Втрата репродуктивних здібностей

Кастрація позбавляє кота здатності до розмноження, що може бути недоліком для тих, хто бере участь у програмах розведення. Однак для більшості власників домашніх тварин запобігання незапланованих приплодів є бажаним результатом.

Нагадаємо, експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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