Пригодницькі фільми 2000-х років, які захоплюють подих

Пригодницькі фільми досліджують історії, що відбуваються в екзотичних місцях чи захоплюючих сценаріях. UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

Володар кілець 3: Повернення короля

IMDB рейтинг: 9/10

Жанр: Пригода, фентезі

Країна: Нова Зеландія; Тривалість: 201 хвилина; Рік: 2003

Продюсер: Пітер Джексон

Цей епічний фентезі-фільм режисера Пітера Джексона розповідає про прагнення Фродо Беггінса знищити Єдине кільце до того, як воно потрапить до рук Саурона. На своєму шляху він стикається з багатьма перешкодами, а також заручається допомогою малоймовірних союзників – ельфів, гномів, людей і навіть чарівника!

Пірати Карибського моря 2: Скриня мерця

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Пригоди, бойовик

Країна: США; Тривалість: 151 хвилина; Рік: 2006

Продюсер: Джеррі Брукхаймер

Цей захоплюючий пригодницький фільм розповідає про капітана Джека Горобця, який намагається знайти легендарну скриню Дейві Джонса, сповнену проклятих скарбів, щоб урятуватися від вірної смерті в морі!

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007 Казино Рояль

IMDB рейтинг: 8/10

Жанр: Пригоди, шпигунський трилер

Країна: Велика Британія / Чехія / Німеччина / Італія

Тривалість: 144 хвилини; Рік: 2006

Продюсер: Майкл Г. Вілсон та Барбара Брокколі

Деніел Крейг грає свою першу роль Джеймса Бонда 007 у цьому шпигунському трилері, заснованому на романі Яна Флемінга "007 Казіно Рояль". Щоб перемогти Ле Шифра, Бонд повинен перехитрити його в покері і при цьому не загинути!

Гаррі Поттер та орден фенікса

IMDB рейтинг: 7/9

Жанр: Пригодницький фентезі фільм

Країна: Велика Британія / США / Франція / Канада / Угорщина

Тривалість: 138 хвилин; Рік: 2007

Продюсер: Девід Гейман та Девід Баррон

За мотивами п'ятої книги Дж. К. Роулінг про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера режисер Девід Йейтс зняв ще один чарівний фільм! У фільмі "Орден Фенікса" Гаррі повинен протистояти Волан-де-Морту, одночасно справляючись з підлітковим роздратуванням, викликаним тим, що його друзі дорослішають швидше за нього!

Мільйонер з нетрів

IMDB рейтинг 8/10

Жанр: Пригода, драматичний фільм

Країна: Індія; Тривалість: 120 хвилин; Рік: 2008

Продюсер: Крістіан Колсон, Денні Бойл, Лавлін Тандан

Мільйонер із нетрів розповідає історію Джамала Маліка, сироти, який живе у нетрі Мумбаї, який виявляється учасником індійської версії конкурсу "Хто хоче стати мільйонером". Незважаючи на те, що він не має формальної освіти, Джамал примудряється правильно відповісти на всі питання, що змушує поліцію припустити шахрайство!

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